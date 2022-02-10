Россия подумывает эвакуировать персонал своих дипмиссий из Украины
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что после решений европейских стран и США, РФ тоже подумывает посоветовать неосновному персоналу дипмиссии на время покинуть Украину.
Источник: российское издание ТАСС
Прямая речь: "Мы уже задумались сами, может быть именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников (с Украины). Мы тоже посмотрели на их действия, и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой".
Детали: Кроме того, Лавров назвал разговор с главой МИД Великобритании Лиз Трасс относительно Украины "разговор немого с глухим".
Прямая речь: "Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения в общем-то упали на неподготовленную почву".
Предыстория:
- На фоне информации об угрозе нового вторжения Россия в Украину часть европейских партнеров, США заявили об эвакуации семей своих дипломатов или сотрудников представительств.
- В частности, Британия отзывает часть сотрудников посольства в Украине и членов их семей.
- 23 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских госслужащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Это распоряжение будет пересмотрено не позднее, чем через 30 дней.