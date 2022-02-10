Депутат-"слуга" Трубіцин перебуває в ізоляторі, підозри погоджено всім учасникам незаконної схеми
Підозру депутату Київради від фракції "Слуга народу" Владиславу Трубіцину погоджено, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, про підозру повідомлено ще п'ятьох фігурантів справи про хабарництво.
Джерело: директор НАБУ Артем Ситник та в.о. керівника САП Максим Грищук на пресконференції 10 лютого, цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Ситника: "Інкримінується отримання неправомірної вигоди... Шість осіб, серед них депутат Київської міськради, голова постійної комісії з питань благоустрою... також це керівники комунальних підприємств, діяльність яких пов'язана з розміщенням МАФів".
Деталі: За словами директора НАБУ, на даний момент узгоджено шість підозр щодо всіх фігурантів справи. "Наразі ці підозри вручаються", - зазначив він.
У свою чергу, в.о. керівника САП Максим Грищук розповів, що "чинного депутата міськради… було затримано вчора близько 17 години. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання; зараз їдуть до нього проводити слідчі дії, вручати повідомлення про підозру".
Передісторія:
- Увечері 9 лютого стало відомо, що детективи НАБУ викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на вимаганні від підприємця хабара у розмірі 1,2 мільйона гривень. Депутат обіцяв бізнесменові видати дозволи на вуличну торгівлю у різних районах Києва.
- Джерело УП повідомляло, що Трубіцину вдалося втекти від детективів. Надвечір НАБУ повідомило про затримання депутата та ще 5 фігурантів незаконної схеми.
- Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк відреагувала на затримання Трубіцина на хабарі, натякнувши, що він пов'язаний із київським мером Віталієм Кличком.