Депутат-"слуга" Трубицын находится в ИВТ, подозрения согласованы всем участникам незаконной схемы
Подозрение депутату Киевсовета от фракции "Слуга народа" Владиславу Трубицыну согласовано, он находится в изоляторе временного содержания, о подозрении уведомлены еще пять фигурантов дела о взяточничестве.
Источник: директор НАБУ Артем Сытник и и.о. руководителя САП Максим Грищук на пресс-конференции 10 февраля, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Сытника: "Инкриминируется получение неправомерной выгоды…. Шесть человек, среди них - депутат Киевского горсовета, глава постоянной комиссии по вопросам благоустройства… также это руководители коммунальных предприятий, деятельность которых связана с размещением МАФов".
Детали: По словам директора НАБУ, на данный момент согласовано шесть подозрений в отношении всех фигурантов дела. "В настоящее время эти подозрения вручаются", - отметил он.
В свою очередь и.о. руководителя САП Максим Грищук поведал, что "действующий депутат горсовета… был задержан вчера около 17 часов. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания; сейчас едут к нему проводить следственные действия, вручать уведомление о подозрении".
Предыстория:
- Вечером 9 февраля стало известно, что детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына на требовании от предпринимателя взятки в размере 1,2 миллиона гривен. Депутат обещал бизнесмену выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева.
- Источник УП сообщал, что Трубицыну удалось скрыться от детективов. К вечеру НАБУ сообщило о задержании депутата и еще 5 фигурантов незаконной схемы.
- Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отреагировала на задержание Трубицына на взятке, намекнув, что он связан с киевским мэром Виталием Кличко.