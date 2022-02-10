Депутат-"слуга" Трубицын находится в ИВТ, подозрения согласованы всем участникам незаконной схемы

Подозрение депутату Киевсовета от фракции "Слуга народа" Владиславу Трубицыну согласовано, он находится в изоляторе временного содержания, о подозрении уведомлены еще пять фигурантов дела о взяточничестве.

Источник: директор НАБУ Артем Сытник и и.о. руководителя САП Максим Грищук на пресс-конференции 10 февраля, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Сытника: "Инкриминируется получение неправомерной выгоды…. Шесть человек, среди них - депутат Киевского горсовета, глава постоянной комиссии по вопросам благоустройства… также это руководители коммунальных предприятий, деятельность которых связана с размещением МАФов".

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Детали: По словам директора НАБУ, на данный момент согласовано шесть подозрений в отношении всех фигурантов дела. "В настоящее время эти подозрения вручаются", - отметил он.

В свою очередь и.о. руководителя САП Максим Грищук поведал, что "действующий депутат горсовета… был задержан вчера около 17 часов. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания; сейчас едут к нему проводить следственные действия, вручать уведомление о подозрении".

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