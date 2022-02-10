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Депутат-"слуга" Трубицын находится в ИВТ, подозрения согласованы всем участникам незаконной схемы

Четверг, 10 февраля 2022, 13:31
Депутат-слуга Трубицын находится в ИВТ, подозрения согласованы всем участникам незаконной схемы
Сытник и Грищук. фото "Укринформа", коллаж УП

Подозрение депутату Киевсовета от фракции "Слуга народа" Владиславу Трубицыну согласовано, он находится в изоляторе временного содержания, о подозрении уведомлены еще пять фигурантов дела о взяточничестве.

Источник: директор НАБУ Артем Сытник и и.о. руководителя САП Максим Грищук на пресс-конференции 10 февраля, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Сытника: "Инкриминируется получение неправомерной выгоды…. Шесть человек, среди них - депутат Киевского горсовета, глава постоянной комиссии по вопросам благоустройства… также это руководители коммунальных предприятий, деятельность которых связана с размещением МАФов".

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Детали: По словам директора НАБУ, на данный момент согласовано шесть подозрений в отношении всех фигурантов дела. "В настоящее время эти подозрения вручаются", - отметил он.

В свою очередь и.о. руководителя САП Максим Грищук поведал, что "действующий депутат горсовета… был задержан вчера около 17 часов. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания; сейчас едут к нему проводить следственные действия, вручать уведомление о подозрении".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 9 февраля стало известно, что детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына на требовании от предпринимателя взятки в размере 1,2 миллиона гривен. Депутат обещал бизнесмену выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева.
  • Источник УП сообщал, что Трубицыну удалось скрыться от детективов. К вечеру НАБУ сообщило о задержании депутата и еще 5 фигурантов незаконной схемы.
  • Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отреагировала на задержание Трубицына на взятке, намекнув, что он связан с киевским мэром Виталием Кличко.

Темы: Слуга народавзяткаНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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