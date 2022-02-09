У "Слузі народу" відреагували на затримання київського депутата на хабарі: винуватять Кличка

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк відреагувала на затримання депутата Київради Владислава Трубіцина на хабарі, натякнувши, що він пов’язаний з київським мером Віталієм Кличком.

Джерело: facebook-сторінка Шуляк

Пряма мова Шуляк: "Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття на отриманні неправомірної вигоди депутата Київської міської ради від партії "Слуга народа" Владислава Трубіцина, а також директора одного з комунальних підприємств. І це є зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови.

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Сподіваюся, реакція міського голови Києва на корупцію в комунальних підприємствах буде такою ж швидкою".

Деталі: Шуляк додала, що сподівається на неупрееджений і справедливий процес для затриманих.

Водночас, вона розпочала процедуру скликання позачергової конференції Київської міської організації партії для розгляду інциденту та можливих санкцій стосовно Трубіцина.

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