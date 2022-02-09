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У "Слузі народу" відреагували на затримання київського депутата на хабарі: винуватять Кличка

Середа, 9 лютого 2022, 20:39
У Слузі народу відреагували на затримання київського депутата на хабарі: винуватять Кличка
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Фото: facebook-сторінка політикині

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк відреагувала на затримання депутата Київради Владислава Трубіцина на хабарі, натякнувши, що він пов’язаний з київським мером Віталієм Кличком.

Джерело: facebook-сторінка Шуляк

Пряма мова Шуляк: "Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття на отриманні неправомірної вигоди депутата Київської міської ради від партії "Слуга народа" Владислава Трубіцина, а також директора одного з комунальних підприємств. І це є зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови.

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Сподіваюся, реакція міського голови Києва на корупцію в комунальних підприємствах буде такою ж швидкою".

Деталі: Шуляк додала, що сподівається на неупрееджений і справедливий процес для затриманих.

Водночас, вона розпочала процедуру скликання позачергової конференції Київської міської організації партії для розгляду інциденту та можливих санкцій стосовно Трубіцина.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Увечері 9 лютого стало відомо, що детективи НАБУ викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на вимаганні від підприємця хабаря в розмірі 1,2 мільйонів гривень. Депутат обіцяв бізнесменові видати дозволи на вуличну торгівлю в різних районах Києва. Однак в ході викриття депутат утік на авто від детективів. Через кілька годин його та інших 5 посібників затримали.
  • За останні кілька тижнів гучний розголос у ЗМІ набрали також можлива причетність до корупції на постачанні медичного обладання народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних та приховуванні причетності нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна до скоєння резонансного ДТП напідпитку, в якому постраждав відомий футбольний тренер.

Українська правда
Теми: Слуга народускандалхабаркорупція
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