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Ярославського викликають на допит через смертельну ДТП

Денис КарловськийЧетвер, 10 лютого 2022, 14:11
Ярославського викликають на допит через смертельну ДТП
Олександр Ярославський. Фото з facebook-сторінки

Національна поліція викликатиме на допит бізнесмена Олександра Ярославського через можливу причетність до скоєння ДТП під Харковом уночі проти 10 лютого.

Джерело: пресслужба Міністерства внутрішніх справ

Дослівно: "Попередньо поліцейські вже встановили, що 9 лютого близько 22:55 в районі 534 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський", невстановлений автомобіль, який рухався зі сторони міста Чугуїв в напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода – чоловіка віком приблизно 50 років. У результаті ДТП пішохід загинув.

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В рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини ДТП. Крім того, поліцейські встановлюють особу водія, а також викликають на допит можливого учасника ДТП".

Деталі: У пресслужбі кажуть, що слідчі відкрили кримінальне провадження за двома статтями – "Порушення правил безпеки дорожнього руху" та "Залишення в небезпеці".

Винуватцеві загрожує від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати авто строком до 3 років.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Зранку 10 лютого джерела УП у правоохоронних органах підтвердили, що на місці смертельної ДТП під Харковом знайшли номерні знаки з автівки кортежу харківського бізнесмена Ярославського.
  • Через кілька годин джерела УП повідомили, що бізнесмен вилетів чартерним рейсом з Харкова в бік Лондона.

Українська правда
Теми: поліціяДТПЯрославськийМВС
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