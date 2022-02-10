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Ярославского вызывают на допрос из-за смертельного ДТП

Денис КарловскийЧетверг, 10 февраля 2022, 15:11
Александр Ярославский. Фото из facebook

Национальная полиция будет вызывать на допрос бизнесмена Александра Ярославского из-за возможной причастности к совершению ДТП под Харьковом ночью против 10 февраля.

Источник: пресс-служба Министерства внутренних дел

Дословно: "Предварительно полицейские уже установили, что 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский", неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода – мужчину возрастом примерно 50 лет. В результате ДТП пешеход погиб.

В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства ДТП. Кроме того, полицейские устанавливают личность водителя, а также вызывают на допрос возможного участника ДТП".

Детали: В пресс-службе говорят, что следователи открыли уголовное производство по двум статьям - "Нарушение правил безопасности дорожного движения" и "Оставление в опасности".

Виновнику происшествия грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять авто сроком до 3 лет.

Предыстория:

  • Утром 10 февраля источники УП в правоохранительных органах подтвердили, что на месте смертельного ДТП под Харьковом нашли номерные знаки из автомобиля кортежа харьковского бизнесмена Ярославского.
  • Через несколько часов источники УП сообщили, что бизнесмен вылетел чартерным рейсом из Харькова в сторону Лондона.

Темы: полицияДТПЯрославскийМВД


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