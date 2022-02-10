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Ярославський вилетів з України – джерела

Четвер, 10 лютого 2022, 14:17
Олександр Ярославський. Фото з Facebook

Бізнесмен Олександр Ярославський, авто з кортежу якого, за даними джерел "Української правди", вночі збило на смерть людину, полетів з Харкова до Лондона.  

Джерело: співрозмовники "Української правди" в авіаційній сфері 

Деталі: За даними джерел УП, чартер з Польщі прилетів у Харків о 12:50 і вилетів з Харкова о 13:50.

На його борту перебувають Ярославський і його тесть Сергій Свентицький.  

 
Аеропорт Харкова
Фото УП

За даними Flightradar, літак рухається до аеропорту Фарнборо (Лондон, Великобританія). 

 
скриншот з Flightradar

Передісторія: 

  • Раніше співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка, на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Українська правда
Теми: Ярославський
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