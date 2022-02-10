Ярославський вилетів з України – джерела

Бізнесмен Олександр Ярославський, авто з кортежу якого, за даними джерел "Української правди", вночі збило на смерть людину, полетів з Харкова до Лондона.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в авіаційній сфері

Деталі: За даними джерел УП, чартер з Польщі прилетів у Харків о 12:50 і вилетів з Харкова о 13:50.

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На його борту перебувають Ярославський і його тесть Сергій Свентицький.

Аеропорт Харкова Фото УП

За даними Flightradar, літак рухається до аеропорту Фарнборо (Лондон, Великобританія).

скриншот з Flightradar

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