Ярославський каже, що спав, а про ДТП дізнався вранці

Харківський бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що спав вдома у той момент, коли трапилася ДТП, в результаті якого загинула людина.

Джерело: Ярославський в коментарі місцевого видання "Об’єктив"

Пряма мова Ярославського: "Я спав удома і вранці тільки дізнався про це".

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Деталі: Ярославський не підтвердив, але і не спростував інформацію, що до аварії причетний автомобіль його кортежу.

На запитання, чи належать автомобілям його кортежу номера 0018, повідомив, що "не слідкує за своїми номерами".

На запитання: "Як ви загалом можете прокоментувати це і чи був на цій трасі ваш кортеж", Ярославський відповів: "Ніяк".

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На уточнення щодо того, де був кортеж, поки бізнесмен спав, Ярославський запропонував: "Запитайти кортежу".

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