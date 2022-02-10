Ярославський каже, що спав, а про ДТП дізнався вранці
Четвер, 10 лютого 2022, 15:02
Харківський бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що спав вдома у той момент, коли трапилася ДТП, в результаті якого загинула людина.
Джерело: Ярославський в коментарі місцевого видання "Об’єктив"
Пряма мова Ярославського: "Я спав удома і вранці тільки дізнався про це".
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Деталі: Ярославський не підтвердив, але і не спростував інформацію, що до аварії причетний автомобіль його кортежу.
На запитання, чи належать автомобілям його кортежу номера 0018, повідомив, що "не слідкує за своїми номерами".
На запитання: "Як ви загалом можете прокоментувати це і чи був на цій трасі ваш кортеж", Ярославський відповів: "Ніяк".
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На уточнення щодо того, де був кортеж, поки бізнесмен спав, Ярославський запропонував: "Запитайти кортежу".
Передісторія:
- Зранку 10 лютого джерела УП у правоохоронних органах підтвердили, що на місці смертельної ДТП, що трапилася в ніч на 10 лютого під Харковом, знайшли номерні знаки з автівки кортежу харківського бізнесмена Ярославського.
- Через кілька годин джерела УП повідомили, що бізнесмен вилетів чартерним рейсом з Харкова в бік Лондона.