Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ярославський каже, що спав, а про ДТП дізнався вранці

Четвер, 10 лютого 2022, 15:02
Ярославський каже, що спав, а про ДТП дізнався вранці
Фото: sportarena.com

Харківський бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що спав вдома у той момент, коли трапилася ДТП, в результаті якого загинула людина.

Джерело: Ярославський в коментарі місцевого видання "Об’єктив"

Пряма мова Ярославського: "Я спав удома і вранці тільки дізнався про це".

Реклама:

Деталі: Ярославський не підтвердив, але і не спростував інформацію, що до аварії причетний автомобіль його кортежу.

На запитання, чи належать автомобілям його кортежу номера 0018, повідомив, що "не слідкує за своїми номерами".

На запитання: "Як ви загалом можете прокоментувати це і чи був на цій трасі ваш кортеж", Ярославський відповів: "Ніяк".

ВІДЕО ДНЯ

На уточнення щодо того, де був кортеж, поки бізнесмен спав, Ярославський запропонував: "Запитайти кортежу".

Передісторія:

  • Зранку 10 лютого джерела УП у правоохоронних органах підтвердили, що на місці смертельної ДТП, що трапилася в ніч на 10 лютого під Харковом, знайшли номерні знаки з автівки кортежу харківського бізнесмена Ярославського.
  • Через кілька годин джерела УП повідомили, що бізнесмен вилетів чартерним рейсом з Харкова в бік Лондона.

Теми: ЯрославськийДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Ярославський
УП в Ніцці знайшла яхту Ярославського: обіцяв продати, але на ній досі катається його дружина
Ярославський здав зразок ДНК і погодився на допит - джерела
Ярославський повернувся в Україну
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: