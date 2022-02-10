Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ярославский говорит, что спал, а про ДТП узнал утром

Четверг, 10 февраля 2022, 15:02
Ярославский говорит, что спал, а про ДТП узнал утром
Фото: sportarena.com

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Источник: Ярославский в комментарии местного издания "Объектив"

Прямая речь Ярославского: "Я спал дома и утром только узнал об этом".

Реклама:

Детали: Ярославский не подтвердил, но и не опроверг информацию, что к аварии причастен автомобиль его кортежа.

На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номер 0018, сообщил, что "не следит за своими номерами".

На вопрос: "Как вы вообще можете прокомментировать это, и был ли на этой трассе ваш кортеж", Ярославский ответил: "Никак".

ВИДЕО ДНЯ

На уточнение, где был кортеж, пока бизнесмен спал, Ярославский предложил: "Спросите у кортежа".

Предыстория:

  • Утром 10 февраля источники УП в правоохранительных органах подтвердили, что на месте смертельного ДТП, которое произошло в ночь на 10 февраля под Харьковом, нашли номерные знаки из автомобиля кортежа харьковского бизнесмена Ярославского.
  • Через несколько часов источники УП сообщили, что бизнесмен вылетел чартерным рейсом из Харькова в сторону Лондона.
  • Национальная полиция будет вызывать на допрос бизнесмена Александра Ярославского из-за возможной причастности к совершению ДТП под Харьковом ночью против 10 февраля.

Темы: ЯрославскийДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Ярославский
УП в Ницце нашла яхту Ярославского: обещал продать, но на ней до сих пор катается его жена
Ярославский сдал образец ДНК и согласился на допрос - источники
Ярославский вернулся в Украину
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: