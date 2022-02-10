Ярославский говорит, что спал, а про ДТП узнал утром

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Источник: Ярославский в комментарии местного издания "Объектив"

Прямая речь Ярославского: "Я спал дома и утром только узнал об этом".

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Детали: Ярославский не подтвердил, но и не опроверг информацию, что к аварии причастен автомобиль его кортежа.

На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номер 0018, сообщил, что "не следит за своими номерами".

На вопрос: "Как вы вообще можете прокомментировать это, и был ли на этой трассе ваш кортеж", Ярославский ответил: "Никак".

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На уточнение, где был кортеж, пока бизнесмен спал, Ярославский предложил: "Спросите у кортежа".

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