Ярославский говорит, что спал, а про ДТП узнал утром
Четверг, 10 февраля 2022, 16:02
Харьковский бизнесмен Александр Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП, в результате которого погиб человек.
Источник: Ярославский в комментарии местного издания "Объектив"
Прямая речь Ярославского: "Я спал дома и утром только узнал об этом".
Детали: Ярославский не подтвердил, но и не опроверг информацию, что к аварии причастен автомобиль его кортежа.
На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номер 0018, сообщил, что "не следит за своими номерами".
На вопрос: "Как вы вообще можете прокомментировать это, и был ли на этой трассе ваш кортеж", Ярославский ответил: "Никак".
На уточнение, где был кортеж, пока бизнесмен спал, Ярославский предложил: "Спросите у кортежа".
Предыстория:
- Утром 10 февраля источники УП в правоохранительных органах подтвердили, что на месте смертельного ДТП, которое произошло в ночь на 10 февраля под Харьковом, нашли номерные знаки из автомобиля кортежа харьковского бизнесмена Ярославского.
- Через несколько часов источники УП сообщили, что бизнесмен вылетел чартерным рейсом из Харькова в сторону Лондона.
- Национальная полиция будет вызывать на допрос бизнесмена Александра Ярославского из-за возможной причастности к совершению ДТП под Харьковом ночью против 10 февраля.