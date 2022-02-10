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Ярославский говорит, что спал, а про ДТП узнал утром

Четверг, 10 февраля 2022, 16:02
Фото: sportarena.com

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Источник: Ярославский в комментарии местного издания "Объектив"

Прямая речь Ярославского: "Я спал дома и утром только узнал об этом".

Детали: Ярославский не подтвердил, но и не опроверг информацию, что к аварии причастен автомобиль его кортежа.

На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номер 0018, сообщил, что "не следит за своими номерами".

На вопрос: "Как вы вообще можете прокомментировать это, и был ли на этой трассе ваш кортеж", Ярославский ответил: "Никак".

На уточнение, где был кортеж, пока бизнесмен спал, Ярославский предложил: "Спросите у кортежа".

Предыстория:

  • Утром 10 февраля источники УП в правоохранительных органах подтвердили, что на месте смертельного ДТП, которое произошло в ночь на 10 февраля под Харьковом, нашли номерные знаки из автомобиля кортежа харьковского бизнесмена Ярославского.
  • Через несколько часов источники УП сообщили, что бизнесмен вылетел чартерным рейсом из Харькова в сторону Лондона.
  • Национальная полиция будет вызывать на допрос бизнесмена Александра Ярославского из-за возможной причастности к совершению ДТП под Харьковом ночью против 10 февраля.

Темы: ЯрославскийДТП


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