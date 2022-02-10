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Міністр юстиції Малюська: "У нас є олігархи різного ступеня закшвареності"

Денис КарловськийЧетвер, 10 лютого 2022, 15:18
Міністр юстиції Малюська: У нас є олігархи різного ступеня закшвареності
Міністр Денис Малюська. Фото: facebook-сторінка Мін'юсту

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні є олігархи з різною репутацією або "різного ступеня зашквареності".

Джерело: інтерв’ю Малюськи новинній агенції "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Малюськи: "У нас є олігархи різного ступеню зашквареності. Зрозуміло, що по найбільш таким затятим олігархам, які давно втратили бізнес-репутацію, репутаційні удари (від закону про олігархів – ред.) будуть меншими, але, з іншого боку, вони можуть істотніше постраждати від інших інструментів, наприклад, того самого декларування контактів.

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Очевидно, мені здається, що коло безпосереднього спілкування Ігоря Валерійовича з окремими чиновниками чи депутатами ширше, ніж у Ріната Леонідовича (принаймні з того, що я чув чи мав уявлення колись), тому щось по ньому вдарить більше, щось по комусь іншому вдарить більше. Рамка (закону про олігархів – ред.) писалася для всіх однаково: не так, що для цього будуть такі інструменти, для іншого — такі. 

Це як обмеження швидкості на дорогах: водієві "Феррарі" вони більш відчутні, аніж водієві "Таврії". Тому так, хтось постраждає більше, хтось постраждає менше, але закон один для усіх".

Деталі: Малюська зазначив, що бізнесмени, які підпадають під законодавчі ознаки олігарха, не поспішають займатися реструктуризацією свого бізнесу. На його думку, вони не поспішають позбутися ознак олігарха.

ВІДЕО ДНЯ

На думку міністра, присвоєння бізнесменам статусу "олігарха", відповідно до законодавства, зможе створити для них репутаційні ризики для закордонних інвестицій та операцій.

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Передісторія: 

  • 3 лютого міністр Малюська нагадав бізнесменам, які мають ознаки олігарха, що залишилося 3 місяці для того, щоб їх позбутися. Інакше, їх буде офіційно внесено до переліку олігархів та позначено як осіб з репутаційними ризиками.
  • Наприкінці січня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що на сьогодні ознакам "очевидного олігарха", визначеним законом про деолігархізацію, відповідають Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.
  • Секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозував, що якщо закон про олігархів запуститься за планом, то вже 20-25 травня 2022 року на засіданні РНБО розглядатимуть перших офіційно визначених олігархів України.
  • Президент Володимир Зеленський поставив завдання відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними та іноземними партнерами для того, щоб статус олігарха та пов'язані з ним обмеження не залишалися виключно в межах країни.
  • Наприкінці грудня 2021 року соціологічне опитування з’ясувало, що третина українців сприймають так званий "антиолігархічний закон" як популістський крок президента Володимира Зеленського в спробі підняти рейтинг.

Теми: МалюськаолігархиКоломойськийМін'юст
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