Министр юстиции Малюська: "У нас есть олигархи разной степени зашкваренности"
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине есть олигархи с разной репутацией или "разной степени зашкваренности".
Источник: интервью Малюськи новостному агентству "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Малюськи: "У нас есть олигархи разной степени зашкваренности. Понятно, что по наиболее заядлім олигархам, давно потерявшим бизнес-репутацию, репутационные удары (от закона об олигархах – ред.) будут меньше, но, с другой стороны, они могут более существенно пострадать от других инструментов, например, того же декларирования контактов .
Очевидно, мне кажется, что круг непосредственного общения Игоря Валерьевича с отдельными чиновниками или депутатами шире, чем у Рината Леонидовича (по крайней мере, из того, что я слышал или имел представление когда-то), поэтому что-то по нему ударит больше, что-то по кому-то другому ударит больше. Рамка (закона об олигархах – ред.) писалась для всех одинаково: не так, что для этого будут такие инструменты, для другого такие.
Это как ограничение скорости на дорогах: водителю "Феррари" они более ощутимы, чем водителю "Таврии". Поэтому да, кто-то пострадает больше, кто-то пострадает меньше, но закон один для всех".
Детали: Малюська отметил, что бизнесмены, подпадающие под законодательные признаки олигарха, не спешат заниматься реструктуризацией своего бизнеса. По его мнению, они таким поведением свидетельствуют, что не спешат избавиться от признаков олигарха.
По мнению министра, присвоение бизнесменам статуса "олигарха" согласно законодательству сможет создать для них репутационные риски для зарубежных инвестиций и операций.
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Предыстория:
- 3 февраля министр Малюська напомнил бизнесменам, имеющим признаки олигарха, что осталось 3 месяца для того, чтобы избавиться от них легально. Иначе, они будут официально внесены в перечень олигархов и обозначены как лица с репутационными рисками.
- В конце января министр заявил, что на сегодняшний день признакам "очевидного олигарха", определенным законом о деолигархизации, отвечают Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.
- Секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозировал, что если закон об олигархах запустится по плану, то уже 20-25 мая 2022 года на заседании СНБО будут рассматриваться первые официально определенные олигархи Украины.
- Президент Владимир Зеленский поставил задачу отработать механизм взаимодействия с международными и иностранными партнерами, чтобы статус олигарха и связанные с ним ограничения не оставались исключительно в пределах страны.
- В конце декабря 2021 года социологический опрос показал, что треть украинцев воспринимают так называемый "антиолигархический закон" как популистский шаг президента Владимира Зеленского в попытке поднять рейтинг.