На Донбасі бойовики кидали гранати з безпілотника і стріляли з гранатометів

Російські бойовики в зоні проведення операції Об’єднаних сил п’ять разів порушили режим "тиші", зокрема скидували бойові постріли з безпілотника та стріляли з гранатометів.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню

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Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає".

Деталі: Біля Тарамчука російський безпілотник скинув три постріли ВОГ-17.

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У напрямі Гранітного окупаційні війська застосували великокаліберні кулемети.

Російські окупанти обстріляли українські позиції неподалік Пісків із гранатометів різних систем.

У бік Зайцевого незаконні формування бойовиків застосували цілу низку озброєння: автоматичні станкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Що було раніше: 9 лютого російські окупанти тричі порушували режим тиші, також застосувавши дистанційне мінування через безпілотник. 10 лютого в Берліні проходить зустріч політичних радників у Нормандському форматі, на якому заплановано обговорити дипломатичні заходи щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.