На Донбасі бойовики кидали гранати з безпілотника і стріляли з гранатометів
Російські бойовики в зоні проведення операції Об’єднаних сил п’ять разів порушили режим "тиші", зокрема скидували бойові постріли з безпілотника та стріляли з гранатометів.
Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС
Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає".
Деталі: Біля Тарамчука російський безпілотник скинув три постріли ВОГ-17.
У напрямі Гранітного окупаційні війська застосували великокаліберні кулемети.
Російські окупанти обстріляли українські позиції неподалік Пісків із гранатометів різних систем.
У бік Зайцевого незаконні формування бойовиків застосували цілу низку озброєння: автоматичні станкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Що було раніше: 9 лютого російські окупанти тричі порушували режим тиші, також застосувавши дистанційне мінування через безпілотник. 10 лютого в Берліні проходить зустріч політичних радників у Нормандському форматі, на якому заплановано обговорити дипломатичні заходи щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.