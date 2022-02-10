Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Донбасі бойовики кидали гранати з безпілотника і стріляли з гранатометів

Денис КарловськийЧетвер, 10 лютого 2022, 16:37
На Донбасі бойовики кидали гранати з безпілотника і стріляли з гранатометів
ілюстративне фото пресцентру оос

Російські бойовики в зоні проведення операції Об’єднаних сил п’ять разів порушили режим "тиші", зокрема скидували бойові постріли з безпілотника та стріляли з гранатометів.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню

Реклама:

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає".

Деталі: Біля Тарамчука російський безпілотник скинув три постріли ВОГ-17.

ВІДЕО ДНЯ

У напрямі Гранітного окупаційні війська застосували великокаліберні кулемети.

Російські окупанти обстріляли українські позиції неподалік Пісків із гранатометів різних систем.

У бік Зайцевого незаконні формування бойовиків застосували цілу низку озброєння: автоматичні станкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Що було раніше: 9 лютого російські окупанти тричі порушували режим тиші, також застосувавши дистанційне мінування через безпілотник. 10 лютого в Берліні проходить зустріч політичних радників у Нормандському форматі, на якому заплановано обговорити дипломатичні заходи щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: