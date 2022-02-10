На Донбассе боевики бросали гранаты из беспилотника и стреляли из гранатометов

Российские боевики в зоне проведения операции Объединенных сил пять раз нарушили режим "тишины", в том числе сбрасывали боевые выстрелы из беспилотника и стреляли из гранатометов.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

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Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрел.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет".

Детали: Возле Тарамчука российский беспилотник сбросил три выстрела ВОГ-17.

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В направлении Гранитного оккупационные войска применили крупнокалиберные пулеметы.

Русские оккупанты обстреляли украинские позиции неподалеку от Песков из гранатометов разных систем.

В сторону Зайцева незаконные формирования боевиков применили целый ряд вооружений: автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Что было раньше: 9 февраля российские оккупанты трижды нарушали режим тишины, также применив дистанционное минирование из-за беспилотника. 10 февраля в Берлине проходит встреча политических советников в Нормандском формате, на котором планируется обсудить дипломатические мероприятия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.