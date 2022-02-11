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Доба на фронті: окупанти 8 разів порушили “тишу”

П'ятниця, 11 лютого 2022, 07:03
ФОТО: GETTY IMAGES

10 лютого окупанти 8 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, серед українських військоих  втрат нема.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем, у напрямку Зайцевого - з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Гранітного окупанти гатили з великокаліберних кулеметів.

На околицях Попасної противник стріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, у напрямку Водяного -  зі стрілецької зброї.

Поблизу Тарамчука російські найманці скинули три ВОГ-17 (гранати осколкові) з безпілотника.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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