Доба на фронті: окупанти 8 разів порушили “тишу”

10 лютого окупанти 8 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, серед українських військоих втрат нема.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем, у напрямку Зайцевого - з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Гранітного окупанти гатили з великокаліберних кулеметів.

На околицях Попасної противник стріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, у напрямку Водяного - зі стрілецької зброї.

Поблизу Тарамчука російські найманці скинули три ВОГ-17 (гранати осколкові) з безпілотника.