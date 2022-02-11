Доба на фронті: окупанти 8 разів порушили “тишу”
П'ятниця, 11 лютого 2022, 07:03
10 лютого окупанти 8 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, серед українських військоих втрат нема.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем, у напрямку Зайцевого - з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Неподалік Гранітного окупанти гатили з великокаліберних кулеметів.
На околицях Попасної противник стріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, у напрямку Водяного - зі стрілецької зброї.
Поблизу Тарамчука російські найманці скинули три ВОГ-17 (гранати осколкові) з безпілотника.
Українська правда