Сутки на фронте: оккупанты 8 раз нарушили "тишину"
Пятница, 11 февраля 2022, 07:03
10 февраля оккупанты 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, среди украинских военных потерь нет.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, неподалеку от Песков враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем, в направлении Зайцева - из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Гранитного оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов.
В окрестностях Попасной противник стрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в направлении Водяного - из стрелкового оружия.
Вблизи Тарамчука российские наемники сбросили три ВОГ-17 (гранаты осколочные) с беспилотника.
Украинская правда