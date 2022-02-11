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Сутки на фронте: оккупанты 8 раз нарушили "тишину"

Пятница, 11 февраля 2022, 07:03
ФОТО: GETTY IMAGES

10 февраля оккупанты 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, среди украинских военных потерь нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, неподалеку от Песков враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем, в направлении Зайцева - из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Гранитного оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов.

В окрестностях Попасной противник стрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в направлении Водяного - из стрелкового оружия.

Вблизи Тарамчука российские наемники сбросили три ВОГ-17 (гранаты осколочные) с беспилотника.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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