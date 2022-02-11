Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Це просто огидно": прем’єрка Литви відреагувала на "Терпи, моя красуне" Путіна

П'ятниця, 11 лютого 2022, 09:28
Це просто огидно: прем’єрка Литви відреагувала на Терпи, моя красуне Путіна
Інгріда Шимоніте. Фото gettyimages

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте назвала "огидними" слова президента Росії Володимира Путіна стосовно виконання Києвом Мінських угод. 

Про це вона сказала в інтерв’ю "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

"Я вважаю, що це просто огидно. Дуже жаль, що лідер однієї з найбільших країн світу насмілюється використовувати таку риторику щодо іншої країни", – сказала Шимоніте в інтерв’ю.

Реклама:

7 лютого президент Росії Володимир Путін глузливо звернувся до Зеленського стосовно виконання Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"У Києві то кажуть, що будуть виконувати (Мінські угоди. – Ред.), то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент (України. – Ред.) чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається, не подобається – терпи, моя красуне. (російською: "нравится, не нравится – терпи, моя красавица". – Ред.). Треба виконувати. Інакше ніяк", - сказав він.

Президент Володимир Зеленський реагуючи на слова президента РФ, заявив, що терплячість України є ознакою прояву мудрості.

ВІДЕО ДНЯ

У Білому домі заявили, що будь-який жарт про зґвалтування викликає обурення в американському уряді. 

Теми: ЛитваРосіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Литва
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Командувач армії Литви: Напружена безпекова ситуація зберігається попри смерть Пригожина
Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: