"Це просто огидно": прем’єрка Литви відреагувала на "Терпи, моя красуне" Путіна

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте назвала "огидними" слова президента Росії Володимира Путіна стосовно виконання Києвом Мінських угод.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

"Я вважаю, що це просто огидно. Дуже жаль, що лідер однієї з найбільших країн світу насмілюється використовувати таку риторику щодо іншої країни", – сказала Шимоніте в інтерв’ю.

7 лютого президент Росії Володимир Путін глузливо звернувся до Зеленського стосовно виконання Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"У Києві то кажуть, що будуть виконувати (Мінські угоди. – Ред.), то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент (України. – Ред.) чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається, не подобається – терпи, моя красуне. (російською: "нравится, не нравится – терпи, моя красавица". – Ред.). Треба виконувати. Інакше ніяк", - сказав він.

Президент Володимир Зеленський реагуючи на слова президента РФ, заявив, що терплячість України є ознакою прояву мудрості.

У Білому домі заявили, що будь-який жарт про зґвалтування викликає обурення в американському уряді.