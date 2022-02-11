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"Это просто противно": премьер Литвы отреагировала на "Терпи, моя красавица" Путина

Пятница, 11 февраля 2022, 10:28
Ингрида Шимоните. Фото gettyimages

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала "отвратительными" слова президента России Владимира Путина относительно выполнения Киевом Минских соглашений.

Об этом она сказала в интервью "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

"Я считаю, что это просто отвратительно. Очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такую ​​риторику по отношению к другой стране", ­– сказала Шимоните в интервью.

7 февраля президент России Владимир Путин насмешливо обратился к Зеленскому по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

"В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения – ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины – ред.) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо выполнять. Иначе никак", – сказал он.

Президент Владимир Зеленский, реагируя на слова президента РФ, заявил, что терпение Украины является признаком проявления мудрости.

В Белом доме заявили, что любая шутка об изнасиловании вызывает негодование в американском правительстве.

Темы: ЛитваРосcияПутин


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