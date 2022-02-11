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Розвідка: Росія приводила бойовиків ОРДЛО у максимальну боєготовність

П'ятниця, 11 лютого 2022, 12:53
Фото: Андрій Трубецький, Комсомольская правда Донецьк

Головне управління розвідки України заявляє, що на окупованих територіях Донецької ту Луганської областей триває бойова підготовка під керівництвом представників вищих органів військового управління Збройних сил Росії.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Деталі: За даними розвідки, у з’єднаннях і частинах 1-го та 2-го армійських корпусів в окупованих Донецьку й Луганську продовжуються "планові заходи бойової підготовки".

Основну увагу противник приділяє злагодженню дій у складі рот і батарей.

Дослівно: "Зокрема, протягом тижня на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях проводились заняття з вогневої підготовки та водіння машин з артилерійськими, танковими та мотострілецькими підрозділами.

Водночас окремі підрозділи з’єднань і частин окупантів приводились у вищі ступені бойової готовності з метою перевірки.

Контроль проведення заходів бойової підготовки та перевірка навченості особового складу здійснювались представниками вищих органів військового управління ЗС РФ".

Нагадаємо: Раніше міністр оборони України Олексій Резніков із посиланням на українську розвідку повідомляв, що бойовики ОРДЛО налякані, оскільки російська пропаганда розпускає чутки про нібито підготовку наступу з боку Києва.

Натомість у Росії на офіційному рівні заявили, що це Україна готується до війни на окупованій частині Донбасу, зосереджуючи сили біля лінії розмежування.

Усе це відбувається на тлі нарощування Росією сил поблизу кордонів України, військових навчань РФ у БІлорусі та в Чорному морі, повідомлень західних розвідок та ЗМІ про ймовірний наступ Росії на України. 

Теми: ДонбасРосіярозвідкавійна
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