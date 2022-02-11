Разведка: Россия приводила боевиков ОРДЛО в максимальную боеготовность

Главное управление разведки Украины заявляет, что на оккупированных территориях Донецкой области продолжается боевая подготовка под руководством представителей высших органов военного управления Вооруженных сил России.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Детали: По данным разведки, в соединениях и частях 1-го и 2-го армейских корпусов в оккупированных Донецке и Луганске продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки.

Основное внимание противник уделяет слаженности действий в составе рот и батарей.

Дословно: "В частности, в течение недели на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях проводились занятия по огневой подготовке и вождению машин с артиллерийскими, танковыми и мотострелковыми подразделениями.

В то же время отдельные подразделения соединений и частей оккупантов приводились в высшие степени боевой готовности с целью проверки.

Контроль за проведением мероприятий боевой подготовки и проверка обученности личного состава осуществлялись представителями высших органов военного управления ВС РФ".

Напомним: Ранее министр обороны Украины Алексей Резников со ссылкой на украинскую разведку сообщал, что боевики ОРДЛО напуганы, поскольку российская пропаганда распускает слухи о якобы подготовке наступления со стороны Киева.

А в России на официальном уровне заявили, что Украина готовится к войне на оккупированной части Донбасса, сосредотачивая силы у линии разграничения.

Все это происходит на фоне наращивания Россией сил вблизи границ Украины, военных учений РФ в Беларуси и в Черном море, сообщений западных разведок и СМИ о вероятном наступлении России на Украину.