РНБО розгляне санкції проти телеканалу "НАШ" – ЗМІ

Рада нацбезпеки та оборони на засіданні 11 лютого розгляне санкції проти каналу "НАШ", але не проти пов'язаного з ним екснардепа Євгенія Мураєва.

Джерело: LIGA.net з посиланням на співрозмовників у РНБО та у правоохоронних органах.

Деталі: "Питання санкцій проти каналу НАШ буде винесено на розгляд", – сказало одне з джерел видання.

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Водночас співрозмовники зазначили, що питання санкцій проти самого Мураєва не розглядатиметься, вказує LIGA.net.

Напередодні Мураєв закликав людей "прийти та захистити своє майбутнє" під будівлею Харківської облдержадміністрації, де у п’ятницю має відбутися виїзне засідання РНБО.

Додатково: За даними джерела УП, наближеного до процесу підготовки засідання, у порядку денному значиться питання змін та доповнень до персональних санкцій. Зазвичай відповідні документи мають гриф "таємно" і роздаються тільки членам РНБО.

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Що передувало: В кінці січня УП, посилаючись на джерела, повідомляла, що Служба безпеки України готує документи для внесення в санкційний список телеканалу "НАШ", що належить політику Євгенію Мураєву.