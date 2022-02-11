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СНБО рассмотрит санкции против телеканала "НАШ" – СМИ

Пятница, 11 февраля 2022, 12:32
СНБО рассмотрит санкции против телеканала НАШ – СМИ
Евгений Мураев. фото телеканала "НАШ"

Совет нацбезопасности и обороны на заседании 11 февраля рассмотрит санкции против канала НАШ, но не против связанного с ним экс-нардепа Евгения Мураева.

Источник: LIGA.net со ссылкой на собеседников в СНБО и правоохранительных органах

Детали: "Вопрос санкций против канала НАШ будет вынесен на рассмотрение", – сказал один из источников издания.

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В то же время собеседники отметили, что вопрос о санкциях против самого Мураева не будет рассматриваться, указывает LIGA.net.

Накануне Мураев призвал людей прийти и защитить свое будущее под зданием Харьковской облгосадминистрации, где в пятницу должно состояться выездное заседание СНБО.

Дополнительно: По данным источника УП, приближенного к процессу подготовки заседания, в повестке дня значится вопрос изменений и дополнений к персональным санкциям. Обычно соответствующие документы имеют гриф "секретно" и раздаются только членам СНБО.

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Что предшествовало: В конце января УП, ссылаясь на источники, сообщала, что Служба безопасности Украины готовит документы для внесения в санкционный список телеканала "НАШ", принадлежащего политику Евгению Мураеву.

Темы: СНБОсанкцииМураев
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