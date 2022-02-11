В Україну доставили ще боєприпаси з США – загалом уже 1300 тонн
П'ятниця, 11 лютого 2022, 13:07
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що 11 лютого в Україну надійшли ще 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів.
Джерело: Резніков у Facebook
Пряма мова Резнікова: "Птахи прилітають, наче вертаються з вирію!
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11 лютого надійшло ще 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки для Збройних сил".
Деталі: За словами Резнікова, загальна вага військової допомоги складає вже 1300 тонн.
Нагадаємо: 10 лютого в Україну прибули два літаки зі 130 тоннами військової допомоги від США.
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Українська правда