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В Украину доставили еще боеприпасы из США – в общей сложности уже 1300 тонн

Пятница, 11 февраля 2022, 13:07
В Украину доставили еще боеприпасы из США – в общей сложности уже 1300 тонн
фото: минобороны

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что 11 февраля в Украину поступило еще 90 тонн боеприпасов от Соединенных Штатов.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь Резникова: "Птицы прилетают, словно возвращаются из теплых краев!

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11 февраля поступило еще 90 тонн боеприпасов от Соединенных Штатов Америки для Вооруженных Сил".

Детали: По словам Резникова, общий вес военной помощи составляет уже 1300 тонн.

 

Напомним: 10 февраля в Украину прибыли два самолета со 130 тоннами военной помощи от США.

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Украинская правда
Темы: РезниковВооруженные силыСШАоружие
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