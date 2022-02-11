В Украину доставили еще боеприпасы из США – в общей сложности уже 1300 тонн
Пятница, 11 февраля 2022, 13:07
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что 11 февраля в Украину поступило еще 90 тонн боеприпасов от Соединенных Штатов.
Источник: Резников в Facebook
Прямая речь Резникова: "Птицы прилетают, словно возвращаются из теплых краев!
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11 февраля поступило еще 90 тонн боеприпасов от Соединенных Штатов Америки для Вооруженных Сил".
Детали: По словам Резникова, общий вес военной помощи составляет уже 1300 тонн.
Напомним: 10 февраля в Украину прибыли два самолета со 130 тоннами военной помощи от США.
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Украинская правда