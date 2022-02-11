В Украину доставили еще боеприпасы из США – в общей сложности уже 1300 тонн

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что 11 февраля в Украину поступило еще 90 тонн боеприпасов от Соединенных Штатов.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь Резникова: "Птицы прилетают, словно возвращаются из теплых краев!

11 февраля поступило еще 90 тонн боеприпасов от Соединенных Штатов Америки для Вооруженных Сил".

Детали: По словам Резникова, общий вес военной помощи составляет уже 1300 тонн.

Напомним: 10 февраля в Украину прибыли два самолета со 130 тоннами военной помощи от США.