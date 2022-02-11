Зустріч "Нормандії": представник Росії поскаржився на непохитність України

Представник Росії на переговорах політичних радників лідерів "нормандського формату" Дмитро Козак заявив, що майже 9 годин переговорів у Берліні не дали результатів через непоступливість України.

Джерело: заступник голови адміністрації президента РФ Козак, якого цитує російська агенція ТАСС

Пряма мова: "На жаль, майже 9 годин переговорів закінчилися без жодних видимих, відчутних результатів, висловлених у документах... Подолати суперечності не вдалося.

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На словах у нас і з Німеччиною, і з Францією було єдине розуміння, яким чином мають просуватися питання у політичній сфері, проте позиція України непохитна.

Відмовилися у проекті заяви, який було запропоновано для розгляду, навіть цитувати мінські угоди про те, що питання майбутнього постконфліктного статусу цих територій мають вирішуватись у консультаціях та обговореннях із представниками окремих районів (ОРДЛО – ред.). Це ключова суперечність, яку Україна відмовилася узгодити".

Деталі: За словами Козака, сторони на зустрічі мали намір подолати розбіжності щодо інтерпретації мінських угод та "до останньої намагалися знайти різні компромісні формулювання" для підсумкової заяви.

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"Мали в цих формулюваннях прозвучати цитати, ми навіть їх у лапках запропонували записати у нашу підсумкову заяву, але Україна категорично відмовилася це робити. Саме тому затягнулися так довго переговори", – заявив Козак.

За його словами, "ситуація патова" – і в ситуації невизначеності "все залежить від дій офіційного Києва".

Козак також заявив, що не побачив готовності Німеччини й Франції "натиснути на Київ", натомість побачив "спроби знайти якусь зручну нішу для того, щоб Україна продовжувала ту лінію, яку проводила протягом попередніх 8 років".

За твердженням представника Кремля, на словах було досягнуто домовленості про те, що Росія, Німеччина та Франція в рамках "нормандського формату" будуть "моніторити поведінку України на черговому або позачерговому засіданні контактної групи".

Москва цинічно продовжує схиляти Київ до вирішення питань із поплічниками РФ в ОРДЛО.

Пряма мова: "Я навіть закликав українців, якщо у них з'являться якісь ідеї та думки для того, щоб просуватися за вимогами виконання мінських угод, то щоб вони скликали негайно позачергове засідання Контактної групи, – бо наступне буде за три тижні, – і внесли свої пропозиції щодо майбутнього статусу Донбасу, або відреагували на пропозиції Донбасу.

Україна взяла мовчазну паузу, щоби подумати.

Ми з Німеччиною та Францією будемо моніторити, і якщо будуть практичні кроки щодо просування переговорного процесу відповідно до комплексу заходів та будуть виявлені якісь розбіжності між представниками Донбасу та представниками уряду України, які вимагають нашого розгляду, ми готові втрутитися та посприяти для того, щоб сторони конфлікту домовилися щодо цих розбіжностей".

Нагадаємо: Київ відмовляється визнавати сепаратиську владу окупованих територій сходу (ОРДЛО) і вести з ними переговори. Україна та Росія розходяться в трактуванні порядку виконання Мінських угод.

26 січня у Парижі, а 10 лютого в Берліні відбулися зустрічі радників лідерів "Нормандії" – України, Росії, Німеччини та Франції. Берлінська зустріч тривала майже 9 годин, але жодного документу за її результатами не ухвалили, повідомив представник України Андрій Єрмак.