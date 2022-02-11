Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зустріч "Нормандії": представник Росії поскаржився на непохитність України

П'ятниця, 11 лютого 2022, 10:32
Зустріч Нормандії: представник Росії поскаржився на непохитність України
Дмитро Козак, фото ТАСС

Представник Росії на переговорах політичних радників лідерів "нормандського формату" Дмитро Козак заявив, що майже 9 годин переговорів у Берліні не дали результатів через непоступливість України.

Джерело: заступник голови адміністрації президента РФ Козак, якого цитує російська агенція ТАСС

Пряма мова: "На жаль, майже 9 годин переговорів закінчилися без жодних видимих, відчутних результатів, висловлених у документах... Подолати суперечності не вдалося.

Реклама:

На словах у нас і з Німеччиною, і з Францією було єдине розуміння, яким чином мають просуватися питання у політичній сфері, проте позиція України непохитна.

Відмовилися у проекті заяви, який було запропоновано для розгляду, навіть цитувати мінські угоди про те, що питання майбутнього постконфліктного статусу цих територій мають вирішуватись у консультаціях та обговореннях із представниками окремих районів (ОРДЛО – ред.). Це ключова суперечність, яку Україна відмовилася узгодити".

Деталі: За словами Козака, сторони на зустрічі мали намір подолати розбіжності щодо інтерпретації мінських угод та "до останньої намагалися знайти різні компромісні формулювання" для підсумкової заяви.

ВІДЕО ДНЯ

"Мали в цих формулюваннях прозвучати цитати, ми навіть їх у лапках запропонували записати у нашу підсумкову заяву, але Україна категорично відмовилася це робити. Саме тому затягнулися так довго переговори", – заявив Козак.

За його словами, "ситуація патова" – і в ситуації невизначеності "все залежить від дій офіційного Києва".

Козак також заявив, що не побачив готовності Німеччини й Франції "натиснути на Київ", натомість побачив "спроби знайти якусь зручну нішу для того, щоб Україна продовжувала ту лінію, яку проводила протягом попередніх 8 років".

За твердженням представника Кремля, на словах було досягнуто домовленості про те, що Росія, Німеччина та Франція в рамках "нормандського формату" будуть "моніторити поведінку України на черговому або позачерговому засіданні контактної групи".

Москва цинічно продовжує схиляти Київ до вирішення питань із поплічниками РФ в ОРДЛО.

Пряма мова: "Я навіть закликав українців, якщо у них з'являться якісь ідеї та думки для того, щоб просуватися за вимогами виконання мінських угод, то щоб вони скликали негайно позачергове засідання Контактної групи, – бо наступне буде за три тижні, – і внесли свої пропозиції щодо майбутнього статусу Донбасу, або відреагували на пропозиції Донбасу.

Україна взяла мовчазну паузу, щоби подумати.

Ми з Німеччиною та Францією будемо моніторити, і якщо будуть практичні кроки щодо просування переговорного процесу відповідно до комплексу заходів та будуть виявлені якісь розбіжності між представниками Донбасу та представниками уряду України, які вимагають нашого розгляду, ми готові втрутитися та посприяти для того, щоб сторони конфлікту домовилися щодо цих розбіжностей".

Нагадаємо: Київ відмовляється визнавати сепаратиську владу окупованих територій сходу (ОРДЛО) і вести з ними переговори. Україна та Росія розходяться в трактуванні порядку виконання Мінських угод.

26 січня у Парижі, а 10 лютого в Берліні відбулися зустрічі радників лідерів "Нормандії" – України, Росії, Німеччини та Франції. Берлінська зустріч тривала майже 9 годин, але жодного документу за її результатами не ухвалили, повідомив представник України Андрій Єрмак.

Олена Рощенко, УП
Теми: нормандський форматРосіяДонбасМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
нормандський формат
Посол України в Німеччини вважає можливим відновлення нормандського формату для припинення війни
Кремль каже, що погодиться на саміт "нормандської четвірки", якщо їм сподобається повістка
"Червоних ліній не перетнули": Кулеба про "нормандську" зустріч радників у Берліні
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: