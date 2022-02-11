Бойовики на Донбасі скидали снаряд з безпілотника і поранили українського бійця
П'ятниця, 11 лютого 2022, 17:25
На Донбасі проросійські бойовики поранили українського військовослужбовеця.
Джерело: повідомлення штабу ООС у Facebook
Дослівно: Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню…
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Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний".
Деталі: У повідомлення вказується, що поблизу Мар’їнки російські найманці скинули з безпілотника постріл ВОГ-17, а в напрямку Невельського відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Також у бік Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 10 лютого окупанти 8 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, серед українських військоих втрат нема.
Українська правда