Бойовики на Донбасі скидали снаряд з безпілотника і поранили українського бійця

На Донбасі проросійські бойовики поранили українського військовослужбовеця.

Джерело: повідомлення штабу ООС у Facebook

Дослівно: Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню…

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Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний".

Деталі: У повідомлення вказується, що поблизу Мар’їнки російські найманці скинули з безпілотника постріл ВОГ-17, а в напрямку Невельського відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Також у бік Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

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