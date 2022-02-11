Боевики на Донбассе сбрасывали снаряд с беспилотника и ранили украинского бойца
Пятница, 11 февраля 2022, 18:25
На Донбассе пророссийские боевики ранили украинского военнослужащего.
Источник: сообщение штаба ООС в Facebook
Дословно: С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня…
В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное".
Детали: В сообщении указывается, что близ Марьинки российские наемники сбросили с беспилотника выстрел ВОГ-17, а в направлении Невельского открывали огонь из стрелкового оружия. Также в сторону Песков окупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Предыстория:
- 10 февраля окупанты 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, среди украинских военных потерь нет.
Украинская правда