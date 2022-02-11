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Боевики на Донбассе сбрасывали снаряд с беспилотника и ранили украинского бойца

Пятница, 11 февраля 2022, 18:25
Фото: ООС

На Донбассе пророссийские боевики ранили украинского военнослужащего.

Источник: сообщение штаба ООС в Facebook

Дословно: С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня…

В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное".

Детали: В сообщении указывается, что близ Марьинки российские наемники сбросили с беспилотника выстрел ВОГ-17, а в направлении Невельского открывали огонь из стрелкового оружия. Также в сторону Песков окупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Предыстория:

  • 10 февраля окупанты 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, среди украинских военных потерь нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС


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