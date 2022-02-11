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Данілов назвав "нісенітницею" слова про військове повернення Донбасу

Мазуренко Альона П'ятниця, 11 лютого 2022, 20:05
Олексій Данілов скриншот

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що з української сторони військовий наступ на Донбас – неможливий і не розуміє, навіщо Росії такий "клопіт" як Україна. 

Джерело: брифінг секретаря РНБО за підсумками засідання

Пряма мова: "У нас в 2014 році забрали військовим шляхом АР Крим.

У нас РФ розпочала війну на території Донецької та Луганської областей і зараз починає розповідати нісенітниці, що нібито ми військовим шляхом будемо повертати собі Донецьку і Луганську області.

Ще раз вам наголошу, ми не можемо такого робити, тому що ми відповідальні за те цивільне населення, яке там знаходиться. І якщо, не дай Боже, війська підуть в наступ, то уявіть кількість населення, яке може загинути при такій операції".

Деталі: За його словами, анексований Крим та тимчасово непідконтрольні райони Луганської і Донецької областей повернуться під владу уряду України і це лише питання часу.

Крім того, Данілов заявив, що не розуміє, навіщо Росії такий "клопіт" як Україна.

Пряма мова: "Мені тільки не зрозуміло, нащо росіянам той клопіт під назвою – наша країна? Повірте, ми нікому нічого віддавати не будемо. Нам чуже не потрібно, але своє ми віддавати не будемо.

І вони це дуже добре знають. Вони обізнані із позицією наших громадян, що ми будемо воювати за своє.

Ще раз наголошу, що ми знаходимося на своїй землі. Ми не забираємо територію РФ. Ми за всі часи існування нашої країни ні на кого жодного разу не нападали, але своє ми нікому віддавати не будемо. І наші військові, чоловіки і жінки, будуть захищати нашу країну. Сил і засобів більш ніж достатньо".

Теми: РНБОДаніловРосіяДонбас
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