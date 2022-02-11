Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Данілов назвав "нісенітницею" слова про військове повернення Донбасу

Альона Мазуренко П'ятниця, 11 лютого 2022, 19:05
Данілов назвав нісенітницею слова про військове повернення Донбасу
Олексій Данілов скриншот

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що з української сторони військовий наступ на Донбас – неможливий і не розуміє, навіщо Росії такий "клопіт" як Україна. 

Джерело: брифінг секретаря РНБО за підсумками засідання

Пряма мова: "У нас в 2014 році забрали військовим шляхом АР Крим.

Реклама:

У нас РФ розпочала війну на території Донецької та Луганської областей і зараз починає розповідати нісенітниці, що нібито ми військовим шляхом будемо повертати собі Донецьку і Луганську області.

Ще раз вам наголошу, ми не можемо такого робити, тому що ми відповідальні за те цивільне населення, яке там знаходиться. І якщо, не дай Боже, війська підуть в наступ, то уявіть кількість населення, яке може загинути при такій операції".

Деталі: За його словами, анексований Крим та тимчасово непідконтрольні райони Луганської і Донецької областей повернуться під владу уряду України і це лише питання часу.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, Данілов заявив, що не розуміє, навіщо Росії такий "клопіт" як Україна.

Пряма мова: "Мені тільки не зрозуміло, нащо росіянам той клопіт під назвою – наша країна? Повірте, ми нікому нічого віддавати не будемо. Нам чуже не потрібно, але своє ми віддавати не будемо.

І вони це дуже добре знають. Вони обізнані із позицією наших громадян, що ми будемо воювати за своє.

Ще раз наголошу, що ми знаходимося на своїй землі. Ми не забираємо територію РФ. Ми за всі часи існування нашої країни ні на кого жодного разу не нападали, але своє ми нікому віддавати не будемо. І наші військові, чоловіки і жінки, будуть захищати нашу країну. Сил і засобів більш ніж достатньо".

Теми: РНБОДаніловРосіяДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
РНБО
Україна звільнятиме Крим військовим шляхом, якщо Росія не покине його сама – Данілов
Зеленський вів "селектор" під звуки ППО і мав нараду з Будановим, Залужним і Неїжпапою
Зеленський про рішення РНБО: Звільняємо всіх обласних військкомів
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: