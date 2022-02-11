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Данилов назвал "чепухой" слова о военном возвращении Донбасса

Алена МазуренкоПятница, 11 февраля 2022, 19:05
Данилов назвал чепухой слова о военном возвращении Донбасса
Алексей Данилов Скриншот

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что с украинской стороны военное наступление на Донбасс – невозможно и не понимает, зачем России такие "заботы" как Украина.

Источник: брифинг секретаря СНБО по итогам заседания

Прямая речь: "У нас в 2014 году забрали военным путем АР Крым.

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У нас РФ начала войну на территории Донецкой и Луганской областей и сейчас начинает рассказывать чепуху, что якобы мы военным путем будем возвращать себе Донецкую и Луганскую области.

Еще раз вам подчеркну, мы не можем такого делать, потому что мы ответственны за гражданское население, которое там находится. И если, не дай Бог, войска пойдут в наступление, то представьте количество населения, которое может погибнуть при такой операции.

Детали: По его словам, аннексированный Крым и временно неподконтрольные районы Луганской и Донецкой областей вернутся под власть правительства Украины и это только вопрос времени.

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Кроме того, Данилов заявил, что не понимает, зачем России такие "хлопоты" как Украина.

Прямая речь: "Мне только не понятно, зачем россиянам эти хлопоты под названием – наша страна? Поверьте, мы никому ничего отдавать не будем. Нам чужое не нужно, но свое мы отдавать не будем.

И они это очень хорошо знают. Они осведомлены о позиции наших граждан, что мы будем воевать за свое.

Еще раз подчеркну, что мы находимся на своей земле. Мы не забираем территорию РФ. Мы за все времена существования нашей страны ни на кого ни разу не нападали, но свое мы никому отдавать не будем. И наши военные, мужчины и женщины, будут защищать нашу страну. Сил и средств более чем достаточно".

Темы: СНБОДаниловРосcияДонбасс
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