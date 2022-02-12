США і ЄС не відключатимуть Росію від SWIFT – ЗМІ

США і Європа завершують роботу над розширеним пакетом санкцій проти Росії в разі її вторгнення в Україну. Він націлений на великі російські банки, але не передбачає заборону доступу РФ до фінансової системи SWIFT.

Джерело: Reuters із посиланням на поінформовані джерела

Деталі: Три джерела, знайомі з перебігом переговорів, заявили, що повна заборона доступу Росії до системи фінансових операцій SWIFT активно не розглядалася після заперечень з боку європейських країн.

За словами одного з джерел, санкції проти великих російських банків все одно матимуть значний вплив на російський фінансовий сектор та економіку.

"Мета полягає в тому, щоб розробити санкції, які б дійсно вдарили по росіянах, при цьому враховуючи побічні збитки для тих, хто їх запроваджує, і визнаючи, що санкції сильно вдарять по Європі", - сказало джерело.

За словами трьох джерел, санкції будуть спрямовані проти російських олігархів, а також включатимуть контроль за експортом компонентів, вироблених Росією для технологічного та збройового секторів.

За словами американських та європейських чиновників, США та європейські союзники зосередилися на санкціях, які будуть запроваджені у разі фізичного вторгнення Росії в Україну. Їм потрібно буде додатково координувати будь-яку відповідь на санкції, крім повного військового вторгнення, наприклад масштабної кібератаки.

Один з американських чиновників повідомив, що серед російських банків, проти яких будуть запроваджені розширені санкції, можуть бути державні ВТБ і Сбербанк, які є найбільшими фінансовими установами Росії.

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