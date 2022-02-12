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США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT – СМИ

Суббота, 12 февраля 2022, 04:08

США и Европа завершают работу над расширенным пакетом санкций против России в случае ее вторжения в Украину. Он нацелен на крупные российские банки, но не предусматривает запрета доступа РФ к финансовой системе SWIFT.

Источник: Reuters со ссылкой на информированные источники

Детали: Три источника, знакомые с ходом переговоров, заявили, что полный запрет на доступ России к системе финансовых операций SWIFT активно не рассматривался после возражений со стороны европейских стран.

По словам одного из источников, санкции против крупных российских банков все равно окажут значительное влияние на российский финансовый сектор и экономику.

"Цель состоит в том, чтобы разработать санкции, которые действительно ударили бы по россиянам, при этом учитывая побочный ущерб для тех, кто их вводит, и признавая, что санкции сильно ударят по Европе", - сказал источник.

По словам трех источников, санкции будут направлены против российских олигархов, а также будут включать контроль за экспортом компонентов, производимых Россией для технологического и оружейного секторов.

По словам американских и европейских чиновников, США и европейские союзники сосредоточились на санкциях, введенных в случае физического вторжения России в Украину. Им нужно будет дополнительно координировать любой ответ на санкции, кроме полного военного вторжения, например, масштабной кибератаки.

Один из американских чиновников сообщил, что среди российских банков, против которых будут введены расширенные санкции, могут быть государственные ВТБ и Сбербанк, являющиеся крупнейшими финансовыми учреждениями России.

Предыстория:

  • Ранее Европарламент призвал в случае новых военных действий РФ против Украины отключить агрессора от SWIFT.
  • Немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники написало, что США и ЕС не рассматривают вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае усиления агрессии против Украины.
  • В Белом доме заявили, что США не отказывались от идеи отключить Российскую Федерацию от SWIFT, если Кремль пойдет на новое вторжение в Украину.
  • Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сомневается в необходимости исключать Россию из системы SWIFT.
  • В свою очередь, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг не исключил отключения России от платежной системы SWIFT.

Темы: СШАЕСсанкцииРосcия


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