Зеленський ввів у дію санкції проти телеканалу "НАШ"

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції стосовно телеканалу "НАШ".

Джерело: Указ №52/2022, опублікований на сайті ОПУ

Дослівно: "Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 лютого 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Реклама:

Деталі: Рішення введене в дію відповідно до статті 107 Конституції України.

Контроль за виконанням рішення покладене на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

"Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", – ідеться в документі.

ВІДЕО ДНЯ

Близько 22.00 11 лютого мовлення телеканалу припинилося, проте "НАШ" продовжує онлайн-трансляцію на відеохостингу YouTube.

Що передувало: Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції стосовно телеканалу "НАШ", який належить екснардепу Євгенію Мураєву.

Після цього Мураєв заявив, що канал оголосить безстрокові акції протесту.