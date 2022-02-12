Зеленський ввів у дію санкції проти телеканалу "НАШ"
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції стосовно телеканалу "НАШ".
Джерело: Указ №52/2022, опублікований на сайті ОПУ
Дослівно: "Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 лютого 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Деталі: Рішення введене в дію відповідно до статті 107 Конституції України.
Контроль за виконанням рішення покладене на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
"Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", – ідеться в документі.
Близько 22.00 11 лютого мовлення телеканалу припинилося, проте "НАШ" продовжує онлайн-трансляцію на відеохостингу YouTube.
Що передувало: Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції стосовно телеканалу "НАШ", який належить екснардепу Євгенію Мураєву.
Після цього Мураєв заявив, що канал оголосить безстрокові акції протесту.