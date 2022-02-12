Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский ввел в действие санкции против телеканала "НАШ"

Суббота, 12 февраля 2022, 04:47
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении телеканала "НАШ".

Источник: Указ №52/2022, опубликованный на сайте ОПУ

Дословно: "Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Детали: Решение введено в действие в соответствии со статьей 107 Конституции.

Контроль за исполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Данный Указ вступает в силу со дня его опубликования", – говорится в документе.

Около 22:00 11 февраля вещание телеканала прекратилось, однако "НАШ" продолжает онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube.

Что предшествовало: 11 февраля Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении телеканала "НАШ", принадлежащего экснардепу Евгению Мураеву.

После этого Мураев заявил, что канал объявит бессрочные акции протеста.

Украинская правда
Темы: санкции


powered by lun.ua
Главное сегодня

Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым

видеоДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины

видеоНапавших на съемочную группу Михаила Ткача уже установили – Монастырский

фотоРоссия отрабатывает "защиту" Крыма морской авиацией, "Ураганами" и "Градами"

Теракт возле телеканала "Эспрессо": следствие завершено, силовики назвали мотив

Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Все новости...
санкции
США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT – СМИ
США, Канада и ЕС подтвердили планы жестких санкций в случае вторжения РФ в Украину
ЕС планирует продлить санкции против Януковича на 6 месяцев вместо года – СМИ
Последние новости
17:16
Путин опять захотел гарантий, что Украину не примут в НАТО: как можно быстрее и мирными средствами
17:09
Bees Airline вынуждена перегнать все самолеты за границу
17:06
Путин прокомментировал решение Госдумы по ОРДЛО напоминанием о "Минске"
17:05
КГГА обновила адреса укрытий и бомбоубежищ
16:44
В Украине тяжелобольным пациентам смогут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
16:26
Британия готова отрезать РФ от финансовых рынков в случае наступления
16:04
Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма и Ющенко - подписантам Будапештского меморандума: Докажите свою силу
15:54
В США считают решение Госдумы о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений
15:47
В Украине появится оператор систем накопления энергии
Все новости...