Зеленский ввел в действие санкции против телеканала "НАШ"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении телеканала "НАШ".

Источник: Указ №52/2022, опубликованный на сайте ОПУ

Дословно: "Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Реклама:

Детали: Решение введено в действие в соответствии со статьей 107 Конституции.

Контроль за исполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Данный Указ вступает в силу со дня его опубликования", – говорится в документе.

ВИДЕО ДНЯ

Около 22:00 11 февраля вещание телеканала прекратилось, однако "НАШ" продолжает онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube.

Что предшествовало: 11 февраля Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении телеканала "НАШ", принадлежащего экснардепу Евгению Мураеву.

После этого Мураев заявил, что канал объявит бессрочные акции протеста.