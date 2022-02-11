Після закриття каналу "НАШ" Мураєв пригрозив Зеленському і анонсував протест
Власник телеканалу "НАШ", на який у п’ятницю РНБО наклала санкції, Євген Мураєв заявив, що канал оголосить безстрокові акції протесту.
Джерело: Мураєв на мітингу у Харкові
Пряма мова Мураєва: "Те, що прозвучало (на брифінгу секретаря РНБО – ред.) це означає закриття телеканалу "НАШ". Це означає, що ми будемо поки в інтернеті, але з понеділка ми переходимо до безстрокових акцій протесту… Про те як це буде і де, ми повідомимо додатково…
За нашою інформацією, доповідав Баканов (глава СБУ – ред.). Питання прийняте без обговорення, без документів, без доказів. Це форма розправи".
Деталі: Мураєв також звернувся безпосередньо до президента Володимира Зеленського.
Пряма мова: "Я не хотів говорити багатьох речей і багато чого робити. Тепер я розумію, що я повинен. Володимир Олександрович, це твоя остання помилка і ми точно станемо твої вироком".
Передісторія:
- 11 лютого Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції стосовно телеканалу "НАШ", який належить екснардепу Євгенію Мураєву.