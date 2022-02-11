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Після закриття каналу "НАШ" Мураєв пригрозив Зеленському і анонсував протест

П'ятниця, 11 лютого 2022, 20:49
ЄВГЕН МУРАЄВ, ФОТО З ЙОГО ФЕЙСБУКУ

Власник телеканалу "НАШ", на який у п’ятницю РНБО наклала санкції, Євген Мураєв заявив, що канал оголосить безстрокові акції протесту.

Джерело: Мураєв на мітингу у Харкові

Пряма мова Мураєва: "Те, що прозвучало (на брифінгу секретаря РНБО – ред.) це означає закриття телеканалу "НАШ". Це означає, що ми будемо поки в інтернеті, але з понеділка ми переходимо до безстрокових акцій протесту… Про те як це буде і де, ми повідомимо додатково…

За нашою інформацією, доповідав Баканов (глава СБУ – ред.). Питання прийняте без обговорення, без документів, без доказів. Це форма розправи".

Деталі: Мураєв також звернувся безпосередньо до президента Володимира Зеленського.

Пряма мова: "Я не хотів говорити багатьох речей і багато чого робити. Тепер я розумію, що я повинен. Володимир Олександрович, це твоя остання помилка і ми точно станемо твої вироком".  

Передісторія:

  • 11 лютого Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції стосовно телеканалу "НАШ", який належить екснардепу Євгенію Мураєву.

Українська правда
Теми: Мураєвтелебаченняпропаганда
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