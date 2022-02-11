Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Після закриття каналу "НАШ" Мураєв пригрозив Зеленському і анонсував протест

П'ятниця, 11 лютого 2022, 19:49
Після закриття каналу НАШ Мураєв пригрозив Зеленському і анонсував протест
ЄВГЕН МУРАЄВ, ФОТО З ЙОГО ФЕЙСБУКУ

Власник телеканалу "НАШ", на який у п’ятницю РНБО наклала санкції, Євген Мураєв заявив, що канал оголосить безстрокові акції протесту.

Джерело: Мураєв на мітингу у Харкові

Пряма мова Мураєва: "Те, що прозвучало (на брифінгу секретаря РНБО – ред.) це означає закриття телеканалу "НАШ". Це означає, що ми будемо поки в інтернеті, але з понеділка ми переходимо до безстрокових акцій протесту… Про те як це буде і де, ми повідомимо додатково…

Реклама:

За нашою інформацією, доповідав Баканов (глава СБУ – ред.). Питання прийняте без обговорення, без документів, без доказів. Це форма розправи".

Деталі: Мураєв також звернувся безпосередньо до президента Володимира Зеленського.

Пряма мова: "Я не хотів говорити багатьох речей і багато чого робити. Тепер я розумію, що я повинен. Володимир Олександрович, це твоя остання помилка і ми точно станемо твої вироком".  

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 11 лютого Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції стосовно телеканалу "НАШ", який належить екснардепу Євгенію Мураєву.

Українська правда
Теми: Мураєвтелебаченняпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Мураєв
СБУ оголосила підозру у держзраді екснардепу Мураєву
Мураєв виїхав з України у травні – джерела
СБУ провела обшуки в Мураєва
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: