Окупанти на Донбасі 7 разів гатили по позиціях ЗСУ

Упродовж доби 11 лютого російські найманці на Донбасі 7 разів порушували режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу Мар’їнки російські бойовики задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

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В напрямку Невельського окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

На околицях Пісків теж двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Широкиного російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

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Неподалік Водяного відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Як уже повідомлялося, один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, стан його здоров’я – задовільний.