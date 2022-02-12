Окупанти на Донбасі 7 разів гатили по позиціях ЗСУ
Субота, 12 лютого 2022, 07:25
Упродовж доби 11 лютого російські найманці на Донбасі 7 разів порушували режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Поблизу Мар’їнки російські бойовики задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
В напрямку Невельського окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
На околицях Пісків теж двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
У бік Широкиного російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Водяного відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Як уже повідомлялося, один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, стан його здоров’я – задовільний.
Українська правда