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Оккупанты на Донбассе 7 раз били по позициям ВСУ

Суббота, 12 февраля 2022, 06:25
Оккупанты на Донбассе 7 раз били по позициям ВСУ
фото: штаб ООС

В течение суток 11 февраля российские наемники в Донбассе 7 раз нарушали режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи Марьинки российские боевики задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

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В направлении Невельского оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия.

В окрестностях Песков тоже дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Широкиного русские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

ВИДЕО ДНЯ

Недалеко от Водяного открывали огонь из стрелкового оружия.

Как уже сообщалось, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассевойна
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