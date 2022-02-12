Оккупанты на Донбассе 7 раз били по позициям ВСУ

В течение суток 11 февраля российские наемники в Донбассе 7 раз нарушали режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи Марьинки российские боевики задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

В направлении Невельского оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия.

В окрестностях Песков тоже дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Широкиного русские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от Водяного открывали огонь из стрелкового оружия.

Как уже сообщалось, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, состояние его здоровья – удовлетворительное.