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Оккупанты на Донбассе 7 раз били по позициям ВСУ

Суббота, 12 февраля 2022, 07:25
фото: штаб ООС

В течение суток 11 февраля российские наемники в Донбассе 7 раз нарушали режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи Марьинки российские боевики задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

В направлении Невельского оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия.

В окрестностях Песков тоже дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Широкиного русские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от Водяного открывали огонь из стрелкового оружия.

Как уже сообщалось, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассевойна


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