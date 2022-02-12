Ще низка країн закликали громадян залишити Україну

Фінляндія, Нова Зеландія, Чорногорія, Північна Македонія та Австралія радять своїм громадянам негайно залишити Україну через безпекову ситуацію.

Джерело: посольство Фінляндії, МЗС Нової Зеландії, МЗС Північної Македонії, МЗС Чорногорії, посольство Австралії в Україні, посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс у Twitter, РИА Новости з посиланням на джерело

Посольство Фінляндії: "Закликаємо негайно залишити країну через подальшу напружену і непередбачувану ситуацію в галузі безпеки в Україні".

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МЗС Північної Македонії: "Усім громадянам Північної Македонії, які планують відвідати Україну в майбутній період, рекомендується утриматися від поїздок до країни і, крім того, якщо дозволяють обставини, усім громадянам Північної Македонії, які зараз перебувають в Україні, рекомендується якнайшвидше залишити країну".

МЗС Чорногорії: "У зв'язку зі зростанням напруженості та непередбачуваною ситуацією з безпекою МЗС інформує громадян Чорногорії, які проживають в Україні, розглянути можливість тимчасового виїзду з території цієї країни".

МЗС Нової Зеландії: "Ми радимо новозеландцям не їздити в Україну через ризик збройного конфлікту. Новозеландці, які зараз перебувають в Україні, повинні негайно поїхати комерційним шляхом, якщо це безпечно".

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Деталі: Посольство Австралії в Україні ще 8 лютого закликало австралійців залишити Україну комерційним чи іншим приватним транспортом через ризик збройного конфлікту.

Водночас посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила, що залишається у Києві.

"Я залишаюся у Києві і продовжую працювати з основною командою. Посольство продовжує працювати", - написала вона у Twitter.

Раніше посольство Великої Британії закликало громадян залишити Україну.

Водночас, за даними джерела російської державної агенції РИА Новости, співробітники російської дипмісії залишають Україну.

"За заявами українських громадян, російські дипломати і співробітники консульств в Україні почали їхати до Росії. Про це, зокрема, свідчать труднощі під час запису на прийом до консульств і посольства", — сказав він.

За словами співрозмовника агентства, на тлі офіційно оголошеної деякими західними країнами евакуації це "наводить на думку про те, що Москва вирішила піти тим самим шляхом".

Довідково: В Україні діють 129 іноземних посольств та консульських установ, а також представництва міжнародних організацій, як-то Євросоюзу та НАТО.

Що передувало: У п'ятницю посольства Великої Британії, Латвії, Данії, Ізраїлю, Естонії, Норвегії, Японії та Південної Кореї офіційно оприлюднили інструкції для своїх громадян "чим скоріше" виїхати за межі України. Те ж саме зробили Нідерланди.

10 лютого президент США Джо Байден заявив американським журналістам, що громадян США треба негайно залишити територію України, бо їх не зможуть евакуювати в разі початку повномасштабного військового вторгнення Росії.