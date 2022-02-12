Еще ряд стран призвали граждан покинуть Украину

Финляндия, Новая Зеландия, Черногория, Северная Македония и Австралия советуют своим гражданам немедленно покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью.

Источник: посольство Финляндии, МИД Новой Зеландии, МИД Северной Македонии, МИД Черногории, посольство Австралии в Украине, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter, РИА Новости со ссылкой на источник

Посольство Финляндии: "Призываем немедленно покинуть страну в связи с дальнейшей напряженной и непредсказуемой ситуацией в области безопасности в Украине".

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МИД Северной Македонии: "Всем гражданам Северной Македонии, планирующим посетить Украину в предстоящий период, рекомендуется воздержаться от поездок в страну и, кроме того, если позволяют обстоятельства, всем гражданам Северной Македонии, которые в настоящее время находятся в Украине, рекомендуется как можно скорее покинуть страну".

МИД Черногории: "В связи с ростом напряженности и непредсказуемой ситуацией с безопасностью МИД информирует граждан Черногории, проживающих в Украине, рассмотреть возможность временного выезда с территории этой страны".

МИД Новой Зеландии: "Мы советуем новозеландцам не ездить в Украину из-за риска вооруженного конфликта. Новозеландцы, которые в настоящее время находятся в Украине, должны немедленно уехать коммерческим путем, если это безопасно".

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Детали: Посольство Австралии в Украине еще 8 февраля призвало австралийцев покинуть Украину на коммерческом или другом частном транспорте из-за риска вооруженного конфликта.

В то же время, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что остается в Киеве.

"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать с основной командой. Посольство продолжает работать", - написала она в Twitter.

Ранее посольство Великобритании призвало граждан покинуть Украину.

Вместе с тем, по данным источника российского государственного агентства РИА Новости, сотрудники российской дипмиссии покидают Украину.

"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств в Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и посольство", — сказал он.

По словам собеседника агентства, на фоне официально объявленной некоторыми западными странами эвакуации это "наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем".

Справка: В Украине действуют 129 иностранных посольств и консульских учреждений, а также представительства международных организаций, таких как Евросоюз и НАТО.

Что предшествовало: В пятницу посольства Великобритании, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Эстонии и Южной Кореи официально обнародовали инструкции для своих граждан "чем скорее" выехать из Украины. То же самое сделали Нидерланды.

10 февраля президент США Джо Байден заявил американским журналистам, что граждане США должны немедленно покинуть территорию Украины, потому что их не смогут эвакуировать в случае начала полномасштабного военного вторжения России.