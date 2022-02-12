Росія вирішила "оптимізувати" штат установ в Україні

Росія ухвалила рішення про "деяку оптимізацію" штатів російських закордонних установ в Україні, нібито побоюючись провокацій.

Джерело: офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє МЗС Росії

Дослівно: "У цій ситуації, побоюючись можливих провокацій київського режиму чи третіх країн, ми дійсно ухвалили рішення щодо певної оптимізації штатів російських закордонних установ в Україні.

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Звертаємо увагу на те, що наші посольство та консульства продовжать виконання своїх основних функцій".

Деталі: Водночас Захарова заявила, що "чутки" про нібито здійснену евакуацію російських дипломатів з'явилися у низці західних видань майже місяць тому "під час православних різдвяних канікул, коли кілька дітей російських дипломатів в Україні поїхали відвідувати своїх бабусь та дідусів".

На її думку, метою цих "вкидів" було створення інформаційного прикриття для початку евакуації США, Великою Британією, Австралією, Канадою та іншими країнами дипломатів та їхніх сімей зі своїх посольств в Україні.

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"Ми робимо висновок, що наші американські та британські колеги, мабуть, знають про якісь силові акції, що готуються в Україні, які здатні суттєво ускладнити ситуацію у сфері безпеки", - зазначила Захарова.

Що передувало: Російська державна агенція РИА Новости у суботу повідомила з посиланням на джерело, що співробітники російської дипмісії залишають Україну.

10 лютого російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що після рішень європейських країн і США, РФ теж подумує порадити неосновному персоналу дипмісії на якийсь час покинути Україну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав спробою перекладання відповідальності на іншу сторону заяву Лаврова про те, що Росії, можливо, варто було б вивезти своїх дипломатів з України.