Россия решила "оптимизировать" штат учреждений в Украине

Россия приняла решение о "некоторой оптимизации" штатов российских загранучреждений в Украине, якобы опасаясь провокаций.

Источник: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает МИД России

Дословно: "В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине.

Реклама:

Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций".

Детали: В то же время, Захарова заявила, что "слухи" о якобы осуществлённой эвакуации российских дипломатов появились в ряде западных изданий почти месяц назад "во время православных рождественских каникул, когда несколько детей российских дипломатов на Украине поехали навещать своих бабушек и дедушек".

По ее мнению, целью этих "вбросов" было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности", - отметила Захарова.

Что предшествовало: Российское государственное агентство РИА Новости в субботу сообщило со ссылкой на источник, что сотрудники российской дипмиссии покидают Украину.

10 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что после решений европейских стран и США, РФ тоже подумывает посоветовать неосновному персоналу дипмиссии на время покинуть Украину.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал попыткой переложить ответственность на другую сторону заявление Лаврова о том, что России, возможно, стоило бы вывезти своих дипломатов из Украины.