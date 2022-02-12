Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия решила "оптимизировать" штат учреждений в Украине

Катерина ТищенкоСуббота, 12 февраля 2022, 11:07
Россия решила оптимизировать штат учреждений в Украине
Мария Захарова, Getty Images

Россия приняла решение о "некоторой оптимизации" штатов российских загранучреждений в Украине, якобы опасаясь провокаций.

Источник: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает МИД России

Дословно: "В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине.

Реклама:

Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций".

Детали: В то же время, Захарова заявила, что "слухи" о якобы осуществлённой эвакуации российских дипломатов появились в ряде западных изданий почти месяц назад "во время православных рождественских каникул, когда несколько детей российских дипломатов на Украине поехали навещать своих бабушек и дедушек".

По ее мнению, целью этих "вбросов" было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности", - отметила Захарова.

Что предшествовало: Российское государственное агентство РИА Новости в субботу сообщило со ссылкой на источник, что сотрудники российской дипмиссии покидают Украину.

10 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что после решений европейских стран и США, РФ тоже подумывает посоветовать неосновному персоналу дипмиссии на время покинуть Украину.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал попыткой переложить ответственность на другую сторону заявление Лаврова о том, что России, возможно, стоило бы вывезти своих дипломатов из Украины.

Темы: Росcиядипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: