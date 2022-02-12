Руководители фракций и групп ВР проведут заседание с силовиками

Руководители фракций и групп Верховной Рады в воскресенье проведут закрытое заседание с руководством силовых структур.

Источник: экс-президент, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко журналистам после совещания представителей фракций и групп у спикера парламента Руслана Стефанчука, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Завтра, предварительно в 16.00, состоится закрытое заседание руководителей фракций и групп и представителей групп … с представителями силового блока – это министр обороны, министр внутренних дел, руководитель Службы безопасности, руководство разведок, как военной так и внешней разведки,... Национального банка, Министерства финансов".

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Детали: Порошенко отметил, что участники встречи в субботу предлагали пригласить на это совещание и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Мы очень надеемся, что завтра все эти руководящие лица обсудят с парламентом наше эффективное сотрудничество по повышению обороноспособности государства", - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что фракция "Европейская солидарность" по-прежнему настаивает на встрече руководителей фракций и групп Верховной Рады с президентом Владимиром Зеленским.

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Он сообщил, что участники встречи не поддержали инициативу фракций "Европейская солидарность" и "Голос" собраться на внеочередное заседание парламента в субботу или воскресенье.

По словам Порошенко, его фракция предлагает не позднее понедельника рассмотреть в парламенте вопросы об увеличении финансирования Вооруженных сил Украины, обеспечении финансирования стратегических резервов.

"Мы также попросили рассмотреть позицию о развертывание программы по типу ленд-лиза, чтобы Украина имела возможность одолжить оружие - это будут уже значительно большие объемы, причем, (доставка – ИФ) не только самолетами, а и, я надеюсь, что со следующей недели пойдет и автомобилями военная помощь. По крайней мере, так мне говорят партнеры", - рассказал народный депутат.

Кроме того, он сообщил, что "Европейская солидарность", "Голос" предложили создать в Верховной Раде антикризисный штаб для быстрого реагирования на предложения правительства и Министерства обороны.

Он также отметил, что участники совещания у спикера предложили перейти "на ежедневный режим работы" парламента, как это было в 2014 году, "когда парламент был мобилизован и мы даже не объявляли перерыв в заседаниях".

Что предшествовало: Экс-президент Петр Порошенко требует от президента Владимира Зеленского немедленно созвать СНБО с участием лидеров парламентских фракций из-за возможного полномасштабного вторжения России.

Также "Европейская солидарность" и "Голос" требуют от главы ВР Руслана Стефанчука немедленно созвать внеочередное заседание парламента из-за угрозы широкомасштабного российского вторжения.

Фракция "Слуга народа" в ВР заявляет, что нардепы готовы в любой момент собраться на заседание парламента для принятия важных решений по защите страны и усилению ее обороноспособности.