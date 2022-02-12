Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Руководители фракций и групп ВР проведут заседание с силовиками

Катерина ТищенкоСуббота, 12 февраля 2022, 14:29
Руководители фракций и групп ВР проведут заседание с силовиками
ВЕРХОВНАЯ РАДА, ФОТО GETTY IMAGES

Руководители фракций и групп Верховной Рады в воскресенье проведут закрытое заседание с руководством силовых структур.

Источник: экс-президент, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко журналистам после совещания представителей фракций и групп у спикера парламента Руслана Стефанчука, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Завтра, предварительно в 16.00, состоится закрытое заседание руководителей фракций и групп и представителей групп … с представителями силового блока – это министр обороны, министр внутренних дел, руководитель Службы безопасности, руководство разведок, как военной так и внешней разведки,... Национального банка, Министерства финансов".

Реклама:

Детали: Порошенко отметил, что участники встречи в субботу предлагали пригласить на это совещание и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Мы очень надеемся, что завтра все эти руководящие лица обсудят с парламентом наше эффективное сотрудничество по повышению обороноспособности государства", - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что фракция "Европейская солидарность" по-прежнему настаивает на встрече руководителей фракций и групп Верховной Рады с президентом Владимиром Зеленским.

ВИДЕО ДНЯ

Он сообщил, что участники встречи не поддержали инициативу фракций "Европейская солидарность" и "Голос" собраться на внеочередное заседание парламента в субботу или воскресенье.

По словам Порошенко, его фракция предлагает не позднее понедельника рассмотреть в парламенте вопросы об увеличении финансирования Вооруженных сил Украины, обеспечении финансирования стратегических резервов.

"Мы также попросили рассмотреть позицию о развертывание программы по типу ленд-лиза, чтобы Украина имела возможность одолжить оружие - это будут уже значительно большие объемы, причем, (доставка – ИФ) не только самолетами, а и, я надеюсь, что со следующей недели пойдет и автомобилями военная помощь. По крайней мере, так мне говорят партнеры", - рассказал народный депутат.

Кроме того, он сообщил, что "Европейская солидарность", "Голос" предложили создать в Верховной Раде антикризисный штаб для быстрого реагирования на предложения правительства и Министерства обороны.

Он также отметил, что участники совещания у спикера предложили перейти "на ежедневный режим работы" парламента, как это было в 2014 году, "когда парламент был мобилизован и мы даже не объявляли перерыв в заседаниях".

Что предшествовало: Экс-президент Петр Порошенко требует от президента Владимира Зеленского немедленно созвать СНБО с участием лидеров парламентских фракций из-за возможного полномасштабного вторжения России.

Также "Европейская солидарность" и "Голос" требуют от главы ВР Руслана Стефанчука немедленно созвать внеочередное заседание парламента из-за угрозы широкомасштабного российского вторжения.

Фракция "Слуга народа" в ВР заявляет, что нардепы готовы в любой момент собраться на заседание парламента для принятия важных решений по защите страны и усилению ее обороноспособности.

Темы: Верховная РадаПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Верховная Рада
В Раду внесли законопроект, отменяющий отсрочку от мобилизации тем, кто получает второе образование
Резников подал заявление об отставке. Умеров готовится заменить его
Арахамия сказал, когда Рада будет голосовать за смену министра обороны
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: