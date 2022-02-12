"Welcome to hell!" ЗСУ обіцяють дати відсіч агресору Стінгерами, Джавелінами та NLAW

Міністр оборони України Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на тлі російської загрози запевнили українців, що Збройні сили дадуть гідну відсіч окупантам, якщо ті наважаться на наступ.

Джерело: спільна заява Резнікова та Залужного

Пряма мова Резнікова: "Армія і добровольці змогли вистояти у 2014 році, коли "брат" нахабно встромив ножа у спину. Тоді багато хто психологічно не був готовий чинити опір тому, з ким вчора сидів за одним столом. Зараз ситуація зовсім інша. У Кремлі це точно знають, і це важливий елемент стримування… Кожен, хто бодай один раз дивився в очі нашим воїнам, впевнений — повторення 2014 не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь яке інше місто. Не сумнівайтеся — ЗСУ абсолютно готові до відсічі і не віддадуть українські землі!"

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Деталі: Міністр додав, що багато країн зараз по-справжньому усвідоили небезпеку дій Росії і емоційно це переживають, водночас Україна пройшла через це ще 8 років тому.

Він нагадав, що сьогодні Україна має безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів, зокрема, це стосується постачання зброї, що підвищило спроможності ЗСУ дати відсіч агресору - протягом місяця від різних країн отримано майже 2000 тон сучасного озброєння, боєприпасів і засобів бронезахисту. За словами Резнікова, українські воїни вже пройшли навчання і готові застосовувати весь цей арсенал засобів для захисту країни від загарбників.

У свою чергу Залужний нагадав, що військо налічує 420 тисяч українських воїнів, які дивилися в очі смерті, усі вони фахівці своєї справи та патріоти, і готові стати на захист рідної землі.

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Пряма мова Залужного: "Ми не віддамо ні клаптика української землі!

Запевняю, Збройні сили України готові до відсічі. Ми проводимо і будемо проводити навчання. Вже зараз на полігонах по всій території нашої країни проводиться активна фаза командно-штабних навчань "Заметіль-2022". Ми постійно підвищуємо свої оборонні спроможності, злагодженість підрозділів та військову майстерність. Ми створили бойові порядки і встигли у стислі терміни розгорнути Сили тероборони та озброїли їх ПТРК і ПЗРК, проводимо підготовку інструкторів — операторів ПТРК "Корсар" і "Стугна-П" для навчання особового складу Сил ТрО ЗСУ. Ми посилили оборону Києва. Ми пройшли війну і належну підготовку. Відтак, готові зустріти ворогів і не з квітами, а зі Стінгерами, Джавелінами та NLAW. Welcome to hell!"

Деталі: Очільники Збройних сил України уточнили, що абсолютно всі ймовірні сценарії розвитку дій у війську прораховують і готові до них. Вони закликали українців зберігати спокій та підтримувати свою армію.

Передісторія:

11 лютого видання The Guardian повідомило, що президент США Джо Байден нібито повідомив лідерам НАТО та ЄС у телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. Атака може початися з повітряних ударів.

За даними Spiegel, спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу.

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