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"Welcome to hell!" ВСУ обещают дать отпор агрессору Стингерами, Джавелинами и NLAW

Светлана КизиловаСуббота, 12 февраля 2022, 16:46
Украинские бойцы, фото Милитарного портала с вооружением от западных партнеров, фото armyinform

Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фоне российской угрозы заверили украинцев, что Вооруженные силы дадут достойный отпор оккупантам, если они отважатся на наступление.

Источник: совместное заявление Резникова и Залужного

Прямая речь Резникова: "Армия и добровольцы смогли выстоять в 2014 году, когда "брат" нагло вонзил нож в спину. Тогда многие психологически не были готовы сопротивляться тому, с кем вчера сидели за одним столом. Сейчас ситуация совсем другая. В Кремле это точно знают, и это важный элемент сдерживания… Каждый, кто хоть раз смотрел в глаза нашим воинам, уверен — повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город. Не сомневайтесь — ВСУ полностью готовы дать отпор и не отдадут украинские земли!".

Детали: Министр добавил, что многие страны сейчас по-настоящему осознали опасность действий России и эмоционально это переживают, в то же время Украина прошла через это еще 8 лет назад.

Он напомнил, что сегодня Украина имеет беспрецедентную поддержку со стороны международных партнеров, в частности, это касается поставок оружия, что повысило способность ВСУ дать отпор агрессору - за месяц от разных стран получено около 2000 тонн современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты. По словам Резникова, украинские воины уже прошли обучение и готовы применять весь этот арсенал средств для защиты страны от захватчиков.

В свою очередь, Залужный напомнил, что войско насчитывает 420 тысяч украинских воинов, которые смотрели в глаза смерти, все они специалисты своего дела и патриоты, и готовы стать на защиту родной земли.

Прямая речь Залужного: "Мы не отдадим ни клочка украинской земли!

Уверяю, Вооруженные силы Украины готовы к отпору. Мы проводим и будем проводить учения. Уже сейчас на полигонах по всей территории нашей страны проводится активная фаза командно-штабных учений "Метель-2022". Мы постоянно повышаем свои оборонные возможности, слаженность подразделений и военное мастерство. Мы создали боевые порядки и успели в сжатые сроки развернуть Силы терробороны и вооружили их ПТРК и ПЗРК, проводим подготовку инструкторов - операторов ПТРК "Корсар" и "Стугна-П" для обучения личного состава Сил ТРО ВСУ. Мы усилили оборону Киева. Мы прошли войну и должную подготовку. Поэтому готовы встретить врагов и не с цветами, а со Стингерами, Джавелинами и NLAW. Welcome to hell!"

Детали: Руководители Вооруженных сил Украины уточнили, что абсолютно все возможные сценарии развития собитий в армии просчитывают и готовы к ним. Они призвали украинцев сохранять спокойствие и поддерживать свою армию.

Предыстория:

  • 11 февраля издание The Guardian сообщило, что президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней. Атака может начаться с воздушных ударов.
  • По данным Spiegel, спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду.

Знать больше: "От огня нашей артиллерии там творился ад, россияне в хаосе бежали". Рассказ Романа Жованика о первых боях за Дебальцево

Темы: Вооруженные силывойнаРосcияоружие


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