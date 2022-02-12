Суд арештував 4 спільників Трубіцина з альтернативою застави

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави чотирьом спільникам депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина, спійманого на хабарі.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Дослівно: "Довіреній особі депутата обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн 481 тис. гривень застави.

Директору КП та двом заступникам – також тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірах 4 млн 465 тис. гривень, 1 млн 488 тис. гривень та 744 тис. гривень відповідно".

Деталі: У САП зазначили, що в разі внесення застави на підозрюваних буде покладено ряд процесуальних обов’язків.

Вказаним особам інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Що передувало: У п’ятницю Вищий антикорупційний суд арештував підозрюваного в хабарництві депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина з альтернативою застави в майже 15 мільйонів гривень.

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