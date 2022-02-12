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Суд арестовал 4 сообщников Трубицына с альтернативой залога

Катерина ТищенкоСуббота, 12 февраля 2022, 18:37
фото САП

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога четырем сообщникам депутата Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Владислава Трубицына, пойманного на взятке.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно: "Доверенному лицу депутата избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2 млн 481 тыс. гривен залога.

Директору КП и двум заместителям – также содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 млн 465 тыс. гривен, 1 млн 488 тыс. гривен и 744 тыс. гривен соответственно".

Детали: В САП отметили, что в случае внесения залога на подозреваемых будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

Указанным лицам инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Что предшествовало: В пятницу Высший антикоррупционный суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Владислава Трубицына с альтернативой залога почти 15 миллионов гривен.

Предыстория:

  • Вечером 9 февраля стало известно, что детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына на требовании от предпринимателя взятки в размере 1,2 миллиона гривен. Депутат обещал бизнесмену выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева.
  • Источник УП сообщал, что Трубицыну удалось скрыться от детективов. К вечеру НАБУ сообщило о задержании депутата и еще 5 фигурантов незаконной схемы.

Темы: КиевАнтикоррупционная прокуратуравзятка


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