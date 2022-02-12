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Байден під час переговорів знову пригрозив Путіну наслідками

Світлана КізіловаСубота, 12 лютого 2022, 20:16
Байден, фото AFP/Getty Images

Президент США Джо Байден під час суботньої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним застеріг його від вторгнення в Україну й окреслив, що чекатиме на Росію у разі розв'язання війни.

Джерело: Повідомлення Білого дому у Twitter

Деталі: Байден і Путін у суботу на тлі можливого вторгнення Росії в Україну обговорили безпекову ситуацію, їх розмова тривала близько години.

Зазначається, що Президент Байден під час розмови з Путіним дав чітко зрозуміти російському лідеру, що якщо РФ вторгнеться в Україну, то зазнає "швидких і серйозних втрат" завдяки діям США та союзників.

Дослівно: "Президент Байден закликав президента Путіна до деескалації та дипломатії".

Нагадаємо:

  • Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на тлі російської загрози запевнили українців, що Збройні сили дадуть гідну відсіч окупантам, якщо ті наважаться на наступ.

Знати більше: Чи можливе вторгнення в Україну? Які перспективи наступу Росії

Теми: БайденПутінУкраїнавійна
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