Байден під час переговорів знову пригрозив Путіну наслідками
Субота, 12 лютого 2022, 19:16
Президент США Джо Байден під час суботньої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним застеріг його від вторгнення в Україну й окреслив, що чекатиме на Росію у разі розв'язання війни.
Джерело: Повідомлення Білого дому у Twitter
Деталі: Байден і Путін у суботу на тлі можливого вторгнення Росії в Україну обговорили безпекову ситуацію, їх розмова тривала близько години.
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Зазначається, що Президент Байден під час розмови з Путіним дав чітко зрозуміти російському лідеру, що якщо РФ вторгнеться в Україну, то зазнає "швидких і серйозних втрат" завдяки діям США та союзників.
Дослівно: "Президент Байден закликав президента Путіна до деескалації та дипломатії".
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