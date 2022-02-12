Путин пожаловался Байдену: Запад не осуществляет "должного нажима" на Украину

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал детали телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, которая прошла в субботу на фоне возможной эскалации.

Источник: ТАСС со ссылкой на Ушакова

Прямая речь Ушакова: "(Путин - УП) обратил внимание на опасность милитаризации Украины, ее накачку современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны, тем самым поощряя возможные провокации украинских силовиков как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма".

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Детали: Помощник Путина добавил, что во время телефонных переговоров Байден напомнил о возможных санкциях против России в случае эскалации, также президенты по инициативе РФ обсудили минские договоренности.

По словам Ушакова, Путин рассказал Байдену, "как Киев саботирует минские соглашения", и обратил его внимание на то, что Запад "не осуществляет должного нажима" на Киев.

У Путина добавили, что "разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России в Украину".

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Почему это важно: Москва всячески пытается вынудить Киев провести на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей "выборы" под дулами российских автоматов. И таким образом фактически легитимизировать в Украине подконтрольные Кремлю марионеточные режимы, через которые будет удобно влиять на политическую жизнь в нашей стране. По мнению РФ Украина обязана выполнить это требование в качестве выполнения минских соглашений.

Украина же, в свою очередь, требует сначала выведения российских войск из ОРДЛО, возвращения контроля над границей, и только потом готова обсуждать волеизъявление в этих регионах.

Напомним:

Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду.

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден во время субботнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предостерег его от вторжения в Украину и рассказал, что будет ждать Россию в случае развязывания войны.

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