Міжнародні санкції завдадуть непоправної шкоди Росії, це її стримує – МЗС

Санкції, які буде введено в разі агресивних дій Москви, стануть дуже болісними для Росії та завдадуть непоправної шкоди її економіці.

Джерело: очільник МЗС України Дмитро Кулеба, якого цитує відомство

Деталі: За словами міністра, Україна зараз знаходиться у найсильнішій з 2014 року економічній, дипломатичній та військовій позиції.

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Кулеба наголосив, що країна готова до будь-яких сценаріїв, а завдяки роботі дипломатів підготовлений болісний пакет санкцій ЄС і США, який є фактором стримування Росії від подальшої агресії.

Пряма мова: "Зараз позиція України є найсильнішою за всі роки з 2014 року. З економічної, дипломатичної та військової точки зору. З нашої ініціативи та завдяки нашій роботі партнери в Європейському Союзі та Сполучених Штатах завершили формування санкційного пакету".

Деталі: Він додав, що санкції будуть дуже болісними для Російської Федерації та завдадуть непоправної шкоди російській економіці. При цьому глава української дипломатії повідомив, що інтенсивні візити іноземних топ-посадовців і світових лідерів до України продовжаться наступного тижня, зорема, прибуде канцлер Німеччини.

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