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Міжнародні санкції завдадуть непоправної шкоди Росії, це її стримує – МЗС

Світлана КізіловаСубота, 12 лютого 2022, 21:58
Дмитро Кулеба, фото AFP/Getty Images

Санкції, які буде введено в разі агресивних дій Москви, стануть дуже болісними для Росії та завдадуть непоправної шкоди її економіці.

Джерело: очільник МЗС України Дмитро Кулеба, якого цитує відомство

Деталі: За словами міністра, Україна зараз знаходиться у найсильнішій з 2014 року економічній, дипломатичній та військовій позиції.

Кулеба наголосив, що країна готова до будь-яких сценаріїв, а завдяки роботі дипломатів підготовлений болісний пакет санкцій ЄС і США, який є фактором стримування Росії від подальшої агресії.

Пряма мова: "Зараз позиція України є найсильнішою за всі роки з 2014 року. З економічної, дипломатичної та військової точки зору. З нашої ініціативи та завдяки нашій роботі партнери в Європейському Союзі та Сполучених Штатах завершили формування санкційного пакету".

Деталі: Він додав, що санкції будуть дуже болісними для Російської Федерації та завдадуть непоправної шкоди російській економіці. При цьому глава української дипломатії повідомив, що інтенсивні візити іноземних топ-посадовців і світових лідерів до України продовжаться наступного тижня, зорема, прибуде канцлер Німеччини.

Нагадаємо:

  • Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на тлі російської загрози запевнили українців, що Збройні сили дадуть гідну відсіч окупантам, якщо ті наважаться на наступ.

Теми: санкціїРосіяКулеба Дмитро
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