Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міжнародні санкції завдадуть непоправної шкоди Росії, це її стримує – МЗС

Світлана КізіловаСубота, 12 лютого 2022, 20:58
Міжнародні санкції завдадуть непоправної шкоди Росії, це її стримує – МЗС
Дмитро Кулеба, фото AFP/Getty Images

Санкції, які буде введено в разі агресивних дій Москви, стануть дуже болісними для Росії та завдадуть непоправної шкоди її економіці.

Джерело: очільник МЗС України Дмитро Кулеба, якого цитує відомство

Деталі: За словами міністра, Україна зараз знаходиться у найсильнішій з 2014 року економічній, дипломатичній та військовій позиції.

Реклама:

Кулеба наголосив, що країна готова до будь-яких сценаріїв, а завдяки роботі дипломатів підготовлений болісний пакет санкцій ЄС і США, який є фактором стримування Росії від подальшої агресії.

Пряма мова: "Зараз позиція України є найсильнішою за всі роки з 2014 року. З економічної, дипломатичної та військової точки зору. З нашої ініціативи та завдяки нашій роботі партнери в Європейському Союзі та Сполучених Штатах завершили формування санкційного пакету".

Деталі: Він додав, що санкції будуть дуже болісними для Російської Федерації та завдадуть непоправної шкоди російській економіці. При цьому глава української дипломатії повідомив, що інтенсивні візити іноземних топ-посадовців і світових лідерів до України продовжаться наступного тижня, зорема, прибуде канцлер Німеччини.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на тлі російської загрози запевнили українців, що Збройні сили дадуть гідну відсіч окупантам, якщо ті наважаться на наступ.

Теми: санкціїРосіяКулеба Дмитро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
санкції
Рада ЄС наклала санкції на росіян, які переслідували кримських татар
МЗС закликає світ не визнавати "вибори" на окупованих землях та ініціює нові санкції
США каратимуть санкціями за підтримку фіктивних російських виборів в Україні – Блінкен
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: