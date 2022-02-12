Международные санкции нанесут непоправимый ущерб России, это ее сдерживает – МИД

Санкции, которые будут введены в случае агрессивных действий Москвы, станут очень болезненными для России и нанесут непоправимый ущерб ее экономике.

Источник: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, которого цитирует ведомство

Детали: По словам министра, Украина сейчас находится в сильнейшей с 2014 года экономической, дипломатической и военной позиции.

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Кулеба подчеркнул, что страна готова к любым сценариям, а благодаря работе дипломатов подготовлен болезненный пакет санкций ЕС и США, являющийся фактором сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Прямая речь: "Сейчас позиция Украины сильнейшая за все годы с 2014-го. С экономической, дипломатической и военной точки зрения. По нашей инициативе и благодаря нашей работе партнеры в Европейском Союзе и Соединенных Штатах завершили формирование санкционного пакета".

Детали: Он добавил, что санкции будут очень болезненными для Российской Федерации и нанесут непоправимый ущерб российской экономике. При этом глава украинской дипломатии сообщил, что интенсивные визиты иностранных топ-чиновников и мировых лидеров в Украину продолжатся на следующей неделе, в частности, прибудет канцлер Германии.

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