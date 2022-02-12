Международные санкции нанесут непоправимый ущерб России, это ее сдерживает – МИД
Санкции, которые будут введены в случае агрессивных действий Москвы, станут очень болезненными для России и нанесут непоправимый ущерб ее экономике.
Источник: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, которого цитирует ведомство
Детали: По словам министра, Украина сейчас находится в сильнейшей с 2014 года экономической, дипломатической и военной позиции.
Кулеба подчеркнул, что страна готова к любым сценариям, а благодаря работе дипломатов подготовлен болезненный пакет санкций ЕС и США, являющийся фактором сдерживания России от дальнейшей агрессии.
Прямая речь: "Сейчас позиция Украины сильнейшая за все годы с 2014-го. С экономической, дипломатической и военной точки зрения. По нашей инициативе и благодаря нашей работе партнеры в Европейском Союзе и Соединенных Штатах завершили формирование санкционного пакета".
Детали: Он добавил, что санкции будут очень болезненными для Российской Федерации и нанесут непоправимый ущерб российской экономике. При этом глава украинской дипломатии сообщил, что интенсивные визиты иностранных топ-чиновников и мировых лидеров в Украину продолжатся на следующей неделе, в частности, прибудет канцлер Германии.
Напомним:
- Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду.
- Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фоне российской угрозы заверили украинцев, что Вооруженные силы дадут достойный отпор оккупантам, если те отважатся на наступление.