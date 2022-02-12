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Канада вивозить посольство з Києва до Львова

Світлана КізіловаСубота, 12 лютого 2022, 23:38
Мелані Жолі, фото Bloomberg/Getty Images

Посольство Канади в Україні тимчасово працюватиме у Львові, амбасада у Києві призупиняє діяльність через російську загрозу.

Джерело: міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі у Twitter, повідомлення МЗС Канади  

Деталі: За словами Жолі, враховуючи подальше погіршення безпекової ситуації, роботу посольства перенесено з Києва у тимчасовий офіс у Львові.

Пряма мова Жолі: "Дипломатична присутність Канади та активна участь в Україні триватиме. Послуги для громадян Канади також продовжуватимуть надаватися з тимчасового офісу лише за попереднім записом. Однак наші можливості надавати консульську допомогу можуть ставати все більш обмеженими.

Канадці мають і надалі уникати поїздок в Україну. Ми закликаємо тих, хто перебуває в Україні, виїхати зараз.

Ми відновимо роботу в посольстві в Києві, щойно ситуація з безпекою в Україні дозволить забезпечити належне надання послуг та гарантувати безпеку наших співробітників".

Нагадаємо:

  • Держдепартамент США наказав дипломатам, які не займають критично важливих посад, виїхати з посольства США в Києві, з 13 лютого консульські послуги в посольстві будуть призупинені.
  • Заклики до своїх громадян покинути Україну раніше опублікували близько десятка країн, серед яких Великобританія та Німеччина.
  • Італія, Швеція та Чехія приєдналися до країн, які рекомендували своїм громадянам в Україні їхати через ризик військової ескалації.

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Теми: КанадаЛьвівРосіявійна
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