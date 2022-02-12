Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Канада вывозит посольство из Киева во Львов

Светлана КизиловаСуббота, 12 февраля 2022, 23:38
Мелани Жоли, фото Bloomberg/Getty Images

Посольство Канады в Украине будет временно работать во Львове, диппредставительство в Киеве приостанавливает деятельность из-за российской угрозы.

Источник: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в Twitter, сообщение МИД Канады

Детали: По словам Жоли, учитывая дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью, работа посольства перенесена из Киева во временный офис во Львове.

Прямая речь Жоли: "Дипломатическое присутствие Канады и активное участие в Украине будет продолжаться. Услуги гражданам Канады также будут продолжать предоставляться из временного офиса только по предварительной записи. Однако наши возможности оказывать консульскую помощь могут становиться все более ограниченными.

Канадцы должны и дальше избегать поездок в Украину. Мы призываем тех, кто находится в Украине, уехать сейчас.

Мы возобновим работу в посольстве в Киеве, как только ситуация с безопасностью в Украине позволит обеспечить надлежащее предоставление услуг и обеспечить безопасность наших сотрудников".

Напомним:

  • Госдепартамент США приказал дипломатам, не занимающим критически важные посты, уехать из посольства США в Киеве, с 13 февраля консульские услуги в посольстве будут приостановлены.
  • Призывы к своим гражданам покинуть Украину ранее опубликовали около десятка стран, среди которых Великобритания и Германия.
  • Италия, Швеция и Чехия присоединились к странам, которые рекомендовали своим гражданам в Украине уезжать из-за риска военной эскалации.

Знать больше: Возможно ли вторжение в Украину? Какие перспективы наступления России

Темы: КанадаЛьвовРосcиявойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

В ОРДО заявили о повреждении водопровода: без воды могут остаться по обе стороны

РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк

видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину

фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире

На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации

Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке

Все новости...
Канада
Зеленский провел переговоры с Трюдо, обсудили сдерживание РФ
Из-за Covid-протестов в Онтарио ввели чрезвычайное положение
США, Канада и ЕС подтвердили планы жестких санкций в случае вторжения РФ в Украину
Последние новости
08:21
Covid: более 31 тысячи новых случаев, больше всего в Киеве
08:10
В ОРДО заявили о повреждении водопровода: без воды могут остаться по обе стороны
07:46
66 обстрелов было за сутки на Донбассе — еще больше, чем накануне
07:30
Командующий ОС об "эвакуации" в ОРДЛО: Вероятен теракт
06:34
Половина войск РФ на границе с Украиной готовы атаковать — AFP
06:04
СМИ: Россия и Китай удалили упоминание о "текущей" напряженности в коммюнике G20
05:34
ДТП в Харькове: Родителям подростка Харьковского сообщили о подозрении
04:59
Ковид: В мире 1,9 миллиона больных, по заболеваемости лидируют Германия и Россия
04:28
Макрон поговорит по телефону с Зеленским, а затем с Путиным
03:28
В ОП планируют осенью начать строительство Музея Майдана
Все новости...