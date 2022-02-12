Канада вывозит посольство из Киева во Львов

Посольство Канады в Украине будет временно работать во Львове, диппредставительство в Киеве приостанавливает деятельность из-за российской угрозы.

Источник: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в Twitter, сообщение МИД Канады

Детали: По словам Жоли, учитывая дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью, работа посольства перенесена из Киева во временный офис во Львове.

Реклама:

Прямая речь Жоли: "Дипломатическое присутствие Канады и активное участие в Украине будет продолжаться. Услуги гражданам Канады также будут продолжать предоставляться из временного офиса только по предварительной записи. Однако наши возможности оказывать консульскую помощь могут становиться все более ограниченными.

Канадцы должны и дальше избегать поездок в Украину. Мы призываем тех, кто находится в Украине, уехать сейчас.

Мы возобновим работу в посольстве в Киеве, как только ситуация с безопасностью в Украине позволит обеспечить надлежащее предоставление услуг и обеспечить безопасность наших сотрудников".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Госдепартамент США приказал дипломатам, не занимающим критически важные посты, уехать из посольства США в Киеве, с 13 февраля консульские услуги в посольстве будут приостановлены.

Призывы к своим гражданам покинуть Украину ранее опубликовали около десятка стран, среди которых Великобритания и Германия.

Италия, Швеция и Чехия присоединились к странам, которые рекомендовали своим гражданам в Украине уезжать из-за риска военной эскалации.

Знать больше: Возможно ли вторжение в Украину? Какие перспективы наступления России